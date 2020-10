Peter Plasman, Ellen ten Damme en Marlijn Weerdenburg in 'De Kist'

In het nieuwe seizoen van 'De Kist' spreekt EO-presentator Kefah Allush met bekende Nederlanders over de dood, de zin van het leven en de mogelijkheid van een leven na de dood.

Zonder al te veel omwegen komen ook dit seizoen de grote vragen van het leven op tafel. In de eerste aflevering is strafrechtadvocaat Peter Plasman te gast. Andere gasten dit seizoen zijn: Rachel Rosier, Han Peekel, Ellen ten Damme, Marlijn Weerdenburg en Martine van Os.

Op 12 oktober is het gesprek met Peter Plasman te zien. Nog nooit werd hij zo direct en intens met de dood geconfronteerd als bij het overlijden van zijn broer enkele jaren terug, ten gevolge van longfibrose. 'Het was een heftige confrontatie”, vertelt hij. “Binnen een week was hij dood. We hadden een goede, vanzelfsprekende band. Hij was de enige met wie ik mijn geschiedenis deelde.'

Die geschiedenis kenmerkte zich onder meer door een moeder die geen emotionele band met haar kinderen wist op te bouwen en in Peters vroege tienerjaren grotendeels uit zijn leven verdween. Zijn vader werd voor het werk voortdurend overgeplaatst – ook met hem voelde hij geen band. Plasmans beide ouders stierven op hoge leeftijd. 'Voor mijn moeder was de dood een geschenk.'

Kefah Allush: 'Het is bijzonder te zien dat hoe lang je dit ook doet, je altijd weer uitkomt bij de kern van iemands bestaan. De dood blijkt vaak een zaadje te zijn voor de groei van een nog groter gesprek. Dat mensen mij dit allemaal durven te vertellen voor het oog van de camera blijft iets wonderlijks.'

Voor de gesprekken in 'De Kist' ontving Allush meerdere nominaties voor de Sonja Barend Award. Vorig jaar won hij deze prijs, voor het beste televisie-interview, voor het gesprek met voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm.

Podcast

Alle afleveringen worden na uitzending ook aangeboden als podcast op Spotify en andere podcastkanalen.

'De Kist', vanaf maandag 12 oktober om 23.25 uur bij de EO op NPO 2.