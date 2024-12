Peter Faber is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Peter Faber (81) is een icoon in de Nederlandse acteerwereld. Zijn carrière begon onverwacht in een kapperszaak in Amsterdam-Noord, waar hij na een moeilijke jeugd een advertentie voor acteurs kreeg aangereikt.

Sindsdien speelde hij in talloze films, series en producties. Faber trouwde en scheidde vijf keer en heeft vijf kinderen bij vier vrouwen. Na een openhartoperatie en een coma is hij nog altijd levenslustig. Naast schilderen geeft hij met zijn zoon Jesse workshops in gevangenissen om jongeren met een crimineel verleden op weg te helpen.

De Geknipte Gast op tv

Actrice en presentatrice Jennifer Hoffman is bekend van rollen in 'De Luizenmoeder' en 'Dokter Tinus'. Sinds haar doorbraak in 1999 bouwde ze een indrukwekkend cv op met films en series, maar ooit liep ze met een grote boog om de toneelschool heen.

Noraly Beyer blikt terug op haar bewogen leven. Ze vertelt over haar drang naar vrijheid, haar tijd in Parijs en haar werk als journaliste in Suriname tijdens de militaire dictatuur.