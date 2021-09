P.C. Hooftprijswinnaar Alfred Schaffer en Jan van Mersbergen in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In de tweede aflevering van dit tweede seizoen spreken zij onder anderen P.C. Hooftprijswinnaar Alfred Schaffer en romanschrijver Jan van Mersbergen.

Te gast is Alfred Schaffer (1973), dichter, docent, vertaler en de winnaar van de P.C. Hooft-prijs 2021, de grootste jaarlijkse oeuvreprijs in de Nederlandse letteren. Ruth en Wilfried spreken hem over zijn oeuvre dat deze maand gebundeld uitgekomen is: Zo heb ik u lief.

Jan van Mersbergen (1971) schreef 'Een goede moeder', een roman over een vrouw die maar één ding wil: een goede moeder zijn voor haar dochter. Toch verliest ze door ziekte de grip op haar leven en raakt verzeild in een slepend gevecht met haar ex partner en het zorgsysteem, terwijl ze haar dochter steeds minder te zien krijgt.

'Brommer op Zee', zondag 12 september om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.