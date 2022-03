Pauw spreekt politici over de macht en het vertrouwen

Het vertrouwen in onze politici en bestuurders is historisch laag, blijkt uit onderzoek. Hoe komt dit eigenlijk? Welke gevolgen heeft het lage vertrouwen en welke impact heeft dat op de politici, op hun werk- en privéleven?

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen praat Jeroen Pauw onder anderen met ministers Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en burgemeester Ahmed Aboutaleb over de kloof tussen de burgers en de politiek. Vanuit het Raadhuis in Hilversum probeert Pauw het vertrouwen te peilen aan de hand van recent onderzoek en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Jeroen Pauw: 'De gemeenteraadsverkiezingen klinken heel ver weg, want we denken nu vooral aan de oorlog in Oekraïne, maar die gemeenteraadsverkiezingen zijn er al snel. Waarom is het vertrouwen in de politiek teruggelopen? Hoe gevaarlijk is het dat dat vertrouwen weg is en wat kunnen politici eraan doen om dat vertrouwen terug te winnen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.'

