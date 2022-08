Patiëntenfederatie vrijdag in 'Meldpunt': 'Maak meer medicijnen in eigen land'

PatiŽntenverenigingen roepen op om meer medicijnen in eigen land of in de Europese Unie te maken. Dat is misschien duurder, maar ook duurzamer en het zorgt voor meer continuÔteit van medicijnleveringen.

Want als medicijnen niet beschikbaar zijn, lopen patiënten ernstige gezondheidsrisico’s. Daarover gaat de eerste najaarsaflevering van 'Meldpunt'.

Ruim tachtig procent van onze medicijnen komt nu uit India of China. Door de coronacrisis en andere oorzaken blijven Nederlandse patiënten geregeld verstoken van deze medicijnen. Hartpatiënt Rianne Nijhuis is hiervan een voorbeeld. Zij slikt het middel Propanolol van het merk Sandoz om stoornissen in haar hartritme te voorkomen. Tijdens haar vakantie was dit merk niet beschikbaar en kreeg ze een alternatief. Na inname sloeg haar hart op hol. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek zij intolerant voor stoffen in het alternatieve medicijn, wat zorgde voor een gevaarlijke allergische reactie. Gelukkig herstelde mevrouw Nijhuis. Maar het probleem kan zich zomaar nogmaals voordoen, want haar eigen middel is vaker niet voorradig.

Hendrikje van der Harst is afhankelijk van het medicijn Levodopa/Carbidopa van het merk Sinemet tegen de ziekte van Parkinson. Iedere keer als ze een ander merk krijgt, verstijven haar handen, armen en benen en komt ze twee weken bijna niet uit bed. Het luistert heel nauw om een goede spiegel op te bouwen van één specifiek medicijnmerk met dezelfde dosering. Patiëntenfederatie Nederland, die ruim 200 patiëntenorganisaties vertegenwoordigt, roept op om meer medicijnen dichterbij huis te maken. Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie licht dit toe in de studio. Hierop reageert Nicole Hunfeld, van apothekersorganisatie KNMP.

Verder in 'Meldpunt'

Op welke schadevergoeding heeft u recht als uw vlucht wordt geannuleerd door de vliegmaatschappij? Het overkomt Erik Freerks en zijn vrouw Els Boerma zelfs twee keer, omdat KLM hun vluchten vanuit Dublin naar Amsterdam in het Pinksterweekend van juni laat vervallen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in de zaak en legt contact met de vliegmaatschappij.

