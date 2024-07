Paramount kondigt spannende zomer vol must-watch- shows aan

Deze zomer zorgen Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network voor een spannende programmering. Leun lekker achterover, ontspan en laat je vermaken!

Nick Jr. heeft een spannende stunt voor de jongsten van het gezin met de favoriete pups van 'PAW Patrol' tijdens de 'PAW Patrol SQUADS-'stunt.

Nickelodeon presenteert de jaarlijkse 'Kids’ Choice Awards 2024'; het 25-jarig jubileum van 'SpongeBob SquarePants' en nieuwe seizoenen van de animatieseries 'TRANSFORMERS' EarthSpark' en 'Monster High'.

MTV-kijkers kunnen genieten van het tweede seizoen van 'The Challenge: All Stars'; de première van de gloednieuwe serie 'Caught in the Act: Unfaithful'; een speciale aflevering van 'Ridiculousness' met de cast van 'Jersey Shore' en het beste muziekaanbod en de beste documentaires in de 'Mid-Year Music Stunt'.

Comedy Central presenteert het tweede seizoen van de hilarische animatieserie 'Mike Judge’s Beavis & Butt-Head' en het tweede seizoen van 'Abbott Elementary'.

Paramount Network biedt zoals altijd het beste van Hollywood met onder andere de exclusieve free-to-air tv-première van de film 'Babylon' en seizoen 1 t/m 8 van de serie 'Walker, Texas Ranger'.

Nickelodeon & Nick Jr.

Het 25-jarig jubileum van 'SpongeBob SquarePants' is in juli, maar Nickelodeon viert dit het hele jaar door. De wereldwijde viering wordt afgetrapt door SpongeBob en Patrick Ster. Zij presenteren op woensdag 17 juli om 16.30 uur vanuit Bikinibroek de 'Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024'. Deze met slijm gevulde, meeslepende show heeft ook een primeur: het is de eerste keer dat geanimeerde personages een volledige prijsuitreiking hosten.

Voordat de 'Kids’ Choice Awards 2024' plaatsvinden, heeft Nickelodeon een breed scala aan jubileumprogramma’s die 'SpongeBob SquarePants' vieren. Kijkers wereldwijd worden uitgenodigd om te LEVEN, ETEN, SPELEN en KIJKEN ALS EEN SPONS. In Nederland kunnen fans genieten van een selectie van de grappigste feestafleveringen tijdens de 'SpongeBob SquarePants'-marathon op zondag 14 juli vanaf 12.00 uur.

Van 6 juli tot 4 augustus wordt het tweede seizoen van de animatieserie 'Transformers: Earthspark' uitgezonden op zaterdag en zondag om 10.00 uur. Het tweede seizoen van de populaire animatieserie 'Monster High' gaat op maandag 12 augustus om 12.30 uur in première. De geweldige 'Boo Crew' ontmoet meer fantastische vrienden en vijanden en staat voor angstaanjagende uitdagingen in de spookachtige gangen van 'Monster High'!

Voor de jongste kijkers thuis heeft Nick Jr. een stunt waar het hele gezin van kan genieten. Tijdens de 'PAW Patrol SQUADS'-stunt neemt het 'PAW Patrol'-team kijkers mee op hun speciale missies zoals: Water Pups, Big Truck, Ultimate Rescue, Mighty Pups.. Vanaf maandag 15 juli, elke maandag t/m vrijdag om 11.00 uur.

MTV

'The Challenge: All Stars' keert terug met seizoen 2 op woensdag 17 juli. Het 10-delige seizoen wordt wekelijks op woensdag om 22.00 uur exclusief op MTV uitgezonden. De presentator TJ Lavin verwelkomt tijdens dit gloednieuwe seizoen 24 de felste reality-titanen uit de lange geschiedenis van de franchise, inclusief enkele die al meer dan 20 jaar niet hebben deelgenomen. Met oude, diepgewortelde relaties en competitieve streken, moeten de deelnemers zowel binnen als buiten het spel allerlei obstakels overwinnen Om de ultieme competitie te winnen en de prijs van $500.000 mee naar huis te kunnen nemen, zullen de spelers ongekende, uitdagende opdrachten moeten aangaan.

MTV komt met een gloednieuwe serie, 'Caught in the Act: Unfaithful'. Volg gastheer Tami Roman op haar missie om achterdochtige mensen de kans te geven hun vreemdgaande partners op heterdaad te betrappen. Met de hulp van een relatie-expert en een privédetective onthult Tami schokkende waarheden en levert ze het bewijs om de bedriegers te ontmaskeren. Vanaf vrijdag 26 juli, elke vrijdag om 22.00 uur.

Kijkers kunnen ook genieten van MTV’s beste muziekaanbod en documentaires in de 'Mid-Year Music Stunt'. Elke zaterdag vanaf 9.00 uur zendt MTV de beste muziekcontent en - documentaires uit, zoals de 'VMA’s 2023', 'As We Speak: Rap Music on Trial' en 'DMC My Adoption Journey'.

''Ridiculousness' Welcomes Cast Members from 'Jersey Shore Family Vacation'' op maandag 12 augustus. Elke maandag om 21.50 uur worden er back-to-back afleveringen uitgezonden. Rob Dyrdek keert terug met Chanel West Coast en Steelo Brim om de meest provocerende en absurde virale video's op internet te analyseren. Speciale gasten van 'Jersey Shore' zijn onder anderen Angelina Pivarnick, Mike 'The Situation' Sorrentino en Jenni 'JWoww' Farley RockCatch. Van ongelooflijke fails tot gekke grappen die misgaan en alles daartussenin, Rob Dyrdek laat de grappigste video's op het internet zien samen met co-host Steelo Brim en deze geweldige speciale gasten.

Comedy Central

Bij Comedy Central zijn de popcultuurfenomenen uit de jaren 90 terug, met de stem van maker Mike Judge. Deze juli gaan er elke zaterdag om 19.30 uur nieuwe afleveringen van het tweede seizoen van de animatieserie 'Mike Judge’s Beavis and Butt-Head' in première. In dit tweede seizoen kunnen we weer genieten van 'Beavis en Butt-Head', twee jongens die van coole dingen houden en een hekel hebben aan dingen die stom zijn.

Seizoen 2 van de met een Emmy® en Golden Globe Award® bekroonde serie 'Abbott Elementary' is vanaf maandag 19 augustus om 20.30 uur te zien. Deze komedieserie volgt een groep toegewijde, gepassioneerde leraren - en een lichtelijk toondoof schoolhoofd - terwijl ze zich een weg proberen banen door het openbare schoolsysteem van Philadelphia. Ondanks de overweldigende obstakels zijn ze vastbesloten om hun leerlingen te helpen slagen in het leven. Deze geweldige ambtenaren zijn onderbetaald en in de minderheid, maar ze houden van wat ze doen, ondanks de flink tegenvallende houding van het schooldistrict tegenover het onderwijs.

Paramount Network

Paramount Network biedt altijd het beste van Hollywood, zoals de exclusieve free-to-air tv-première van 'Babylon' op vrijdag 12 juli om 20.30 uur. De film is genomineerd voor drie Oscars en vijf Golden Globe Awards, inclusief voor Beste Film – Musical of Komedie, en won de felbegeerde prijs voor Beste Originele Muziek. 'Babylon' is een Amerikaanse historische zwarte comedy-dramafilm uit 2022, geschreven en geregisseerd door Damien Chazelle. De film speelt zich af in het Los Angeles van de jaren 1920 en bevat een ensemblecast met onder anderen Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo en Li Jun Li.

De razend populaire actie-avonturenserie 'Walker, Texas Ranger', met Chuck Norris, is te zien vanaf maandag 15 juli. Doordeweeks worden vanaf 15.30 uur afleveringen van seizoen 1 t/m 8 uitgezonden. In de serie speelt martial arts-superster Norris de Cherokee misdaadbestrijder Walker, een ouderwetse Texas Ranger. Walker werkt samen met voormalige wide receiver van de Dallas Cowboys, James Trivette, gespeeld door Clarence Gilyard Jr. ('Matlock'), die gelooft in een modernere aanpak met behulp van computers en mobiele telefoons. Sheree J. Wilson ('Dallas') is assistent-officier van justitie Alex Cahill, Noble Willingham is oud-Ranger en restauranteigenaar C.D. Parker, en voor de laatste drie seizoenen spelen Nia Peeples ('Pretty Little Liars') en Judson Mills ('As the World Turns') de beginnende Rangers Sydney Cooke en Francis Gage.

Kortom, deze zomer belooft een seizoen vol non-stop entertainment te worden. Met een gevarieerd aanbod aan shows van Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network is er voor ieder wat wils. Paramount doet er alles aan om content van hoge kwaliteit te leveren die fans aan hun schermen gekluisterd zal houden.

Leun achterover, ontspan en laat je door de zenders van Paramount meenemen op een vermakelijke reis vol entertainment.