Paramount kanalen verwelkomen de nieuwe herfstmaand

MTV staat klaar met het tweede seizoen van 'Love & Hiphop Atlanta'. Vanaf vrijdag 17 november om 22.00 uur.

Comedy Central gaat door met nieuwe afleveringen in dubbele blokken elke maandag om 20.30 uur van de hit-serie 'Ghosts'. Ook zullen er nieuwe afleveringen zijn van 'The Graham Norton Show' iedere maandag om 21.30 uur.

Paramount Network heeft twee speciale weken klaarstaan waarbij je iedere werkdag om 20.30 uur in week 46 'Classics week' kunt zien en in week 48 'Kickass Women Week'.

Voor de jongste thuis maakt Nick Jr. zich klaar om jullie dagen weer te vullen met een spannend nieuw seizoen van 'Deer Squad', en avontuurlijk nieuw thema van 'Paw Patrol'. Vanaf 23 oktober, elke maandag tot en met vrijdag om 16.20 uur, kun je je aansluiten bij de 'Deer Squad' voor een ongelooflijk nieuw seizoen vol plezier en vriendschap. Deze dappere en schattige herten zijn op een missie om hun thuis te beschermen en ze zijn klaar om jonge kijkers te inspireren met hun moed en teamwork. Daarnaast lanceert 'Paw Patrol' een nieuw thema: Jungle Pups vanaf 20 november, elke maandag tot en met vrijdag om 17.30 uur, begint de geliefde 'Paw Patrol' aan een spannend nieuw avontuur. Ga met Chase, Marshall, Skye en de rest van de bende mee op junglemissies en leer onderweg belangrijke lessen over teamwork en het oplossen van problemen.

Elke schooldag kun je op Nickelodeon genieten van de 'Squeeze That Sponge!' stunt met het beste van 'SpongeBob SquarePants' en 'De Patrick Ster Show'. De stunt begint met nieuwe afleveringen van 'SpongeBob SquarePants' en geeft je een dagelijkse duik in de onderwaterwereld. De bekende pratende spons die in het fastfoodrestaurant de Krokante Krab werkt, naar een vaarschool gaat en in een onderwaterananas woont in Bikinibroek.

Daarnaast kan je vanaf 6 november iedere schooldag om 17.30 uur genieten van nieuwe afleveringen van 'De Patrick Ster Show', waar hij zijn eigen knotsgekke televisieserie maakt vanuit zijn huis in het onderwaterstadje Bikinibroek. Zijn familie steunt hem op een hilarische manier en zijn bizarre leven is een success.

Bij MTV staat november in het teken van hiphop. Bereid je voor op een onderdompeling in de wereld van muziek wanneer MTV het tweede seizoen van 'Love & Hip Hop Atlanta' lanceert. 'Love & Hip Hop Atlanta' gaat vanaf vrijdag 17 november om 22.00 uur van start en belooft alle glitter, glamour en gruis van de rapscene van Atlanta te brengen.

Neem een kijkje in het leven van Mimi Faust, R&B-zangeres Karlie Redd, 'raptress' Jessica Dime en Atlanta's eigen rapper Rasheeda. Wie vastbesloten zijn het te maken in de rapwereld. Volg in het tweede seizoen het leven van deze ambitieuze individuen, die de complexiteit van roem, fortuin en relaties in de hiphopwereld op de voet volgen. 'Love & Hip Hop Atlanta'. Mis het niet op MTV, vanaf 17 november om 22.00 uur.

Comedy Central staat klaar voor een opwindende novembermaand met de vervolging van twee dubbele nieuwe afleveringen van de hilarische hitserie Ghosts'. Iedere maandag om 20.30 uur kan je genieten van deze verfrissende sitcom, waar de dromen van een jong stel uitkomen wanneer ze een prachtig landhuis erven, alleen daarna ontdekken ze dat het uit elkaar valt en bewoond wordt door de geesten van de overleden vorige bewoners.

Fans van 'The Graham Norton Show' kunnen zich ook verheugen deze maand. De talkshow, die nu aan zijn 31ste seizoen begint, zal elke maandag om 21.30 uur een nieuwe aflevering uitzenden. De show wordt gepresenteerd door de charismatische Graham Norton en staat bekend om zijn geestige grappen, interviews met beroemdheden en amuserende segmenten die zorgen voor een plezierige show.

Voor de film fans heeft Paramount Network niet stil gezeten, deze maand staat het klaar met een spannende line-up van twee speciale weken. Tijdens week 46 neemt Paramount Network je mee op een reis door het verleden met hun 'Classics Week'. Bereid je voor op het herbeleven van enkele van de meest iconische films aller tijden, waaronder 'Fatal Attraction', 'American Beauty', 'Saving Private Ryan', 'Ferris Bueller's Day Off' en 'Trainspotting'. Deze films hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de filmgeschiedenis en nu kun je er thuis van genieten.

In week 48 viert Paramount Network sterke en krachtige vrouwelijke personages met hun 'Kickass Women Week'. Deze spannende week bevat films met indrukwekkende hoofdrolspeelsters in actie, zoals 'Ghost in the Shel', 'The Island', 'Aeon Flux', 'Lara Croft: Tomb Raider' en 'Catwoman' (2004). Markeer je agenda en geniet van deze speciale weken vol cinematografische genialiteit.