'Paradise Drifters': roadmovie over liefde en geborgenheid

In het speelfilmdebuut van regisseur Mees Peijnenburg 'Paradise Drifters' proberen drie thuisloze jongeren hun verledens van zich af te schudden tijdens een reis naar Zuid-Europa.

De liefde en geborgenheid die ze een leven lang gemist hebben, vinden ze bij elkaar. Maar kunnen zij ontsnappen aan het echte leven?

De dakloze jongeren Yousef, Chloe en Lorenzo hebben ieder in hun jonge levens al flink wat te verduren gehad. Yousef (Bilal Wahib) is achttien geworden en daarmee ontslagen van jeugdzorg. Het feit dat hij er nu alleen voor staat, maakt hem angstig. Zwervend door het leven, getroffen door suïcidale gedachten flirt Yousef met de dood.

Wanneer Ivan, de broer van Lorenzo (Jonas Smulders) vervroegd vrijkomt, neemt Lorenzo de verantwoordelijkheid om Ivan op het rechte pad te houden en zijn problemen op te lossen. Om geld te verdienen besluit hij, via een contact van zijn broer, een pakketje naar Frankrijk te koerieren. Zijn poging de problemen van zijn broer op te lossen, brengt hem meer en meer in moeilijkheden.

Zwanger van haar stiefvader en in de steek gelaten door haar woedende moeder verlaat Chloe (Tamar van Waning) haar ouderlijk huis. Chloe is in contact gekomen met een schimmige organisatie aan wie ze haar baby die ze zo intens haat, gaat verkopen. Met haar rugzak en een briefje met een adres in Barcelona vertrekt ze liftend naar Spanje. Met het geld van de verkoop hoopt ze los te kunnen breken en haar oude leven achter zich te laten.

Alle drie de jongeren willen niets liever dan ontsnappen aan hun situatie. Na een toevallige ontmoeting vertrekken ze gezamenlijk naar Zuid-Europa. Ondanks de problemen waar ze individueel mee kampen, vinden ze tijdens deze reis onverwacht vertrouwen en geborgenheid bij elkaar; iets waar ze hun hele leven al naar op zoek zijn.

Regisseur Mees Peijnenburg: 'Als zwerfhonden dolen Chloe, Lorenzo en Yousef door het leven. Ieder doet dat op zijn of haar manier. We tonen een wereld wanneer het vangnet van jeugdzorg voor deze jongeren is weggevallen. Het moment waarop ze als jongvolwassenen op eigen benen moeten staan en zichzelf moeten zien te redden. De film is een emotionele rollercoaster waarin ik het prachtige primaire en instinctieve overlevingsinstinct van de mens ten volste heb willen tonen.'

Over de regisseur

Mees Peijnenburg studeerde in 2013 af aan de Nederlandse Filmacademie. Zijn film 'Geen koningen in ons bloed' (2015) won twee Gouden Kalveren in de categorie 'Beste televisiedrama' en 'Beste acteur televisiedrama' (Jonas Smulders). De korte film Un creux dans mon coeur (2015) ontving de 'Dutch Directors Guild Award'. 'Paradise Drifters' is het speelfilmdebuut van Peijnenburg.

'Paradise Drifters' is een coproductie van VPRO en Juliet at Pupkin en ging in première op het IFFR en de Berlinale en won de 'Audience Prize Best Film' op het Poitiers Film Festival (2020). Bilal Wahib won voor zijn rol een Gouden Kalf in de categorie 'Beste bijrol'.

'Paradise Drifters', zaterdag 8 oktober om 22.00 uur bij de VPRO op NPO 3.