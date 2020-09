'Paradijs Canada': giftige mannelijkheid

Adembenemend natuurschoon, tolerant, veilig en welvarend. Dat is het beeld dat we in Nederland hebben van Canada. Maar is het echt zo paradijselijk, of weet het land van Trudeau vooral een beschaafd masker op te zetten?

Schrijver Emy Koopman reist van Vancouver naar Montreal en kijkt welke problemen er broeien onder de oppervlakte.

In deze aflevering onderzoekt Emy Koopman de gelijkheidsstrijd tussen mannen en vrouwen in Canada. Met een zelfverklaarde feministische premier, een kabinet vol vrouwelijke ministers en overal genderneutrale toiletten, lijkt het land buitengewoon progressief. Maar hoe kan het dan dat er in Canada al twee keer een aanslag was specifiek gericht tegen vrouwen?

De 'Toronto van attack' in 2018 kostte tien mensen het leven. De dader verklaarde te behoren tot de ‘incels’, een online groep van zwaar gefrustreerde mannen, die onvrijwillig zonder seks zitten en vrouwen hiervan de schuld geven. Hoe kan zulke vrouwenhaat in Canada woekeren en wat wordt ertegen gedaan? Koopman loopt mee met mannelijke feministen op hakken en vrouwelijke boksers, maar spreekt ook zelfhulpgoeroe en psychologieprofessor Jordan Peterson, die bekend werd door zijn kritiek op het hedendaagse feminisme. Is Canada bezig te polariseren?

Presentatie: Emy Koopman

Regie en camera: Hans Pool

'Paradijs Canada', zondag 6 september om 20.35 uur bij de VPRO op NPO 2.