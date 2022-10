'Overgave' van Marijn Frank: een unieke documentaire over rouw

'Soms heb ik het gevoel dat ik al een beetje over je heen moet zijn. Eerst vroegen mensen nog hoe het met me ging, nu informeert niemand er meer naar. Als je een familielid of een partner verliest, dan snapt iedereen dat het super ingrijpend is. Maar met een vriendin, tsja, dat is 'maar' een vriendin.' - Marijn Frank in 'Overgave'.

Na de dood van haar dierbare jeugdvriendin erft Marijn Frank haar hardloopkleren. Ze haat hardlopen, maar in een poging om niet aan haar verdriet ten onder te gaan besluit ze te gaan trainen voor de marathon van Berlijn. Al rennend kijkt ze terug op de vriendschap met Annemarie en zoekt ze naar manieren om met het verlies te leven.

Marijn en Annemarie zijn sinds de middelbare school vriendinnen. Niet zomaar vriendinnen; zielsverwanten. Ze vieren samen feest, delen elkaars geheimen, worden samen volwassen en krijgen in hetzelfde jaar hun eerste kind. Ook hun dochters worden vriendinnetjes. Dan wordt Annemarie ernstig ziek en vraagt aan Marijn om haar te filmen voor haar nog kleine dochter. Marijn filmt zo het laatste jaar van Annemaries leven. Het geeft een beetje zin aan het onverdraaglijke drama. Na de dood van Annemarie is er alleen maar leegte en verdriet, dat maar niet minder wordt. Annemarie had ontdekt dat ze zich mentaal mentaal beter en sterker kon voelen door hard te lopen. Marijn besluit daarom het hardlopen een kans te geven, om zo haar vriendin daarin beter te begrijpen. Met hulp van trainer en coach Hesdy bereidt ze zich voor op de marathon van Berlijn. Maar Hesdy waarschuwt haar: 'Hardlopen kan nooit de enige oplossing zijn. Problemen zijn heel trouw: als je ze niet oplost, staan ze bij de finish op je te wachten.'

In 'Overgave' laat Marijn Frank zien hoe ingrijpend het verlies van een dierbare vriend of vriendin kan zijn en hoe moeilijk er met dat gemis te leven valt. We volgen haar in een pijnlijke zoektocht naar manieren om weer plezier in het leven te krijgen. Een film over verlies, rouw en hardlopen, maar bovenal over vriendschap.

Eerder maakte Marijn Frank de bekroonde afstudeerfilm Papa is weg en ik wilde nog wat vragen, en recenter de film Vleesverlangen, waarin ze probeert te stoppen met het eten van vlees. Ook maakte ze de jeugddocumentaire Slagershart, die op diverse festivals prijzen won. Ze is als presentator onder meer bekend van 'De Keuringsdienst van Waarde' en 'Een programma over de jaren ’90'.

Regie Marijn Frank

Producent Suzanne Raes, Ilja Roomans

De documentaire 'Overgave' is een productie van Docmakers in coproductie met de NTR.

'2Doc: Overgave', maandag 17 oktober om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.