Over dit vraagstuk buigt 'Sportlab Sedoc' zich vrijdag

Gregory Sedoc zoekt antwoord op de vraag: Hoe winnen 'we' weer 'ns de Olympische honderd meter vrije slag? Hij gaat daarvoor te rade bij wetenschappers, verbonden aan het Innosportlab in Eindhoven.

Daar worden in een uniek hightech zwembad zwemtalenten begeleid naar de top. Gregory duikt letterlijk in het onderzoek en zijn zwemprestaties worden vergeleken met toptalent Stan Pijnenburg. Gregory krijgt antwoord op de vraag: waarom zwem je harder met een open hand in plaats van een gesloten hand? In het sportlab ontvangt Gregory zwemkampioen Pieter van den Hoogeband. Wat was zijn geheim?

'Sportlab Sedoc', vrijdag 1 juli om 22.20 uur bij AVROTROS op NPO 2.