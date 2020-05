Over behandeling met virtual reality in 'Dokters van Morgen'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2019

Er is in de medische wereld steeds meer aandacht voor de invloed van de geest op ons lichaam. Deze is lange tijd onderschat; de macht van het brein op het lichaam is vele malen groter dan aanvankelijk werd gedacht.

'Dokters van Morgen' laat een behandeling met virtual reality zien, die gebruikt wordt voor mensen die een ledemaat missen en veel last hebben van fantoompijnen. Het programma reist af naar Duitsland waar nierpatiënten na een niertransplantatie een nep-drankje kregen tegen toekomstige afstotingsverschijnselen.

Ook bezoekt 'Dokters van Morgen' een Tilburgs ziekenhuis, waar in het kader van wetenschappelijk onderzoek zelfs nep-operaties hebben plaatsgevonden.

