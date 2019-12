Oudjaar én nieuwjaar bij BNNVARA

Oudjaar n nieuwjaar bij BNNVARA

We zien Nederland op zijn betoverendst in een speciale 'Vroege Vogels' uitzending. Vier seizoenen passeren de revue, met een rijkdom aan fantastische landschappen en bijzondere momenten.

We duiken, zwemmen, glibberen, klimmen en struinen door de wateren, duinen, moerassen en bossen die Nederland rijk is. We zien jonge kiekendieven, bevers, dassen en nog veel meer van het moois dat onze natuur te bieden heeft.

'Vroege Vogels Oudjaars Special', om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.

'DWDD Oud & Nieuw 2019'

21.25 uur bij BNNVARA op NPO 1

De leukste momenten van 2019 komen voorbij. Met o.a. Marc-Marie Huijbregts, Soundos El Ahmadi, Erik Dijkstra, Frank Evenblij en uiteraard de hoogtepunten uit De TV Draait Door.

Claudia de Breij: Oudejaarsconference 2019

22.20 uur bij BNNVARA op NPO 1

Een oudejaarsconference. Is dat nog wel van deze tijd? Claudia: 'Hold my beer...' Heeft Wim Kan nooit opgeschreven hoe je oudejaarsvoorstelling maakt? Verkoopt bol.com geen Cabaretschrijven voor Dummies? Of staat er niet een handige tutorial op YouTube? '5 waanzinnige tips voor de perfecte cabaretvoorstelling!' Niet? Dan moet het toch weer allemaal van Claudia de Breij zelf komen. Zij neemt deze avond het jaar 2019 onder de loep.

Woensdag 1 januari

Nieuwjaarsconcert

18.55 uur bij BNNVARA op NPO 2

Net als voorgaande jaren brengt BNNVARA, in samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble, op 1 januari 2020 het Nieuwjaarsconcert vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert heeft deze keer als thema 'Roll over Beethoven'. Wie denkt aan mannen in ongemakkelijke zwarte pakken en een Weense wals, kent de Nieuwjaarstraditie van het Nederlands Blazers Ensemble niet. Vol overgave blazen de Blazers het publiek het nieuwe jaar in. Ze zorgen voor verrassing, verrukking en ontroering met jonge talenten en muzikanten uit dichtbije en verre streken. Net als ieder jaar schreef het NBE een wedstrijd uit voor componisten tot en met 18 jaar. De Blazers nodigden jongeren uit om een stuk te schrijven rond het thema 'Roll over Beethoven'. De winnaars spelen op 1 januari hun compositie samen met het NBE.

'First Dates NL'

19.25 uur bij BNNVARA op NPO 3

Waar vind je de echte liefde? Het 'First Dates' restaurant onderscheidt zich van andere eetgelegenheden omdat de gasten single zijn en op zoek naar de ware. De vrijgezellen komen uit het hele land en zijn van alle leeftijden. In iedere aflevering van dit vijfde seizoen zien we singles die dromen van een geschikte partner. Leidt een eerste date tot een tweede? En wie vindt de perfecte match?