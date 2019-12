Oudjaar én nieuwjaar bij AVROTROS

Welke AVROTROS-programma's mag je écht niet missen? En welke fragmenten zijn zeker het bekijken waard? Dit zijn alvast de plannen voor oudjaar én de eerste dag van het nieuwe jaar.

MINDF*CK oudejaarsspecial: the best of | 20.30 uur op NPO 1

Vlak voor 2020 zijn intrede doet, geeft Victor Mids de laatste avond van 2019 een magische touch. De arts en illusionist is te zien met een special waarin de kijker het voor het zeggen heeft. Welk experiment heeft de afgelopen jaren het meeste indruk gemaakt? Welke illusie blijft verbazen?

Muziekfeest van het jaar 2019 | 23.00 uur op NPO 3

De grootste artiesten van Nederlandse bodem brengen tijdens 'Het Muziekfeest van het Jaar' hits en meezingers ten gehore, begeleid door een groot orkest onder leiding van Marcel Fisser. De show is een feest van herkenning voor jong en oud en staat bol van spectaculaire optredens en muzikale verrassingen.

Toppers in concert 2019 | 02.10 uur op NPO 3

De 15e ArenA editie van de 'Toppers in Concert' was een verjaardagsfeest om nooit te vergeten. Geniet ruim drie uur lang van deze ouderwetse knalfuif van de Toppers samen met speciale gasten, waaronder o.a. The Weather Girls en Snollebollekes.

Woensdag 1 januari

Het Grote Songfestivalfeest | 20.25 uur op NPO 1

Ga met AVROTROS swingend het nieuwe jaar in met de concertregistratie van 'Het Grote Songfestivalfeest'! Nooit eerder stonden zoveel songfestivalhelden op één podium. Geniet van het beste van het beste dat het Eurovisie Songfestival de afgelopen 50 jaar heeft voortgebracht. Met optredens van o.a. Dana International, Teach-In, Emilie de Forest, Ruth Jacott, Keiino, Lenny Kuhr, Nicole, Johnny Logan, Netta en Loreen. De presentatie ligt in handen van Edsilia Rombley met deskundig commentaar van Cornald Maas.

Ik Vertrek | 22.45 uur op NPO 1

Na vijftien jaar elke dag in een auto te hebben gezeten, is rijschoolhouder Martin Hammink (44) wel toe aan iets anders. Hij koopt een enorm hotel met 21 kamers in het Oostenrijkse Gries im Sellrain. Dat zijn vrouw Linda (37) een hekel aan sneeuw heeft, mag de pret niet drukken. Ze runnen al jaren samen de rijschool, dus ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Aangezien ze ook nog tijd voor hun vier kinderen Tim (11), Daan (8), Lotte (5) en Sterre (2) willen hebben, gaat Linda’s broer Anton (44) mee. Hij zal de keuken bestieren.Tijd voor inwerken is er niet, want ze nemen een draaiend hotel over en hebben meteen al een boeking van twintig personen. Terwijl Linda en Martin zich opmaken voor de enorme vuurdoop, gebeurt er iets heel vervelends. Anton scheurt zijn bicep en is voor onbepaalde tijd uit de running. Nog voordat het wintersportseizoen losbarst, slaat bij Linda en Martin de vermoeidheid toe. De lange dagen en het fysieke werk eisen zijn tol. En dan heb je ook nog vier kinderen rondlopen. Het leven van een hoteleigenaar zit in ieder geval vol uitdaging…