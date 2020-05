'Oude Liefde' en 'Nooit te Oud' opnieuw bij MAX

Op maandag 1 juni om 13.20 uur en zondag 7 juni om 13.10 uur zendt MAX op NPO 1 de films 'Oude Liefde' en 'Nooit te Oud' opnieuw uit.

'Oude Liefde': maandag 1 juni om 13.20 uur op NPO 1

Deze romantische dramafilm vertelt het verhaal van Ton en Fransje. De twee gescheiden zestigers zien elkaar voor het eerst na vele jaren als hun 40-jarige zoon plotseling komt te overlijden. In de maanden die volgen zoeken ze troost bij elkaar en laait hun oude liefde weer op. Ze genieten van een onschuldige affaire, die ze geheim proberen te houden voor hun familie. Dat blijkt echter ingewikkelder te zijn dan gedacht. Net als het wegdrukken van onverwerkte problemen van vroeger. Voordat ze het weten raken zij net als hun families verstrikt in de gevolgen van deze grote liefde.

'Nooit te Oud': zondag 7 juni om 13.10 uur op NPO 1

In 'Nooit te Oud' wordt de eigenzinnige en licht dementerende Marius Koolman opgenomen in zorgcentrum Voorstaete, omdat hij niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen. Hij vindt dat zelf allemaal wel meevallen. Onder leiding van Marius komen de bewoners in opstand, met alle gevolgen van dien. Zorgmanager Marleen Blok probeert de groep rebelse ouderen in het gareel te houden, maar die laten zich niet zomaar betuttelen. Ze ontdekken dat ze ondanks hun ouderdom en kwalen tot veel meer in staat zijn dan de wereld denkt.

