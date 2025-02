'Opsporing Verzocht' zoekt overvallers mishandelen klokkenmaker in Zwolle

De politie is dringend op zoek naar twee mannen en hun handlanger die op zaterdag 1 februari een klokken- en horlogemaker in Zwolle hebben overvallen. De man zat 's middags rond kwart over vier in zijn winkel aan de Madurastraat toen twee mannen met een wapen binnenkwamen.

De eigenaar is mishandeld voor een minimale buit. De hele overval staat op beeld, net als de vluchtauto van de daders. De politie-eenheid Oost-Nederland hoopt vanavond nieuwe tips over de mannen te krijgen.

Oostvoorne: man trekt wapen en schiet

Na de verloren halve finale tegen Engeland op het EK voetbal heeft in Oostvoorne een poging doodslag plaatsgevonden. Een 26-jarige inwoner van Oostvoorne, die een café had bezocht om de wedstrijd te bekijken, stuitte die nacht van 11 juli samen met een vriend op straat op een jonge man waarmee ze woorden kregen. De man trok vrijwel direct een wapen en schoot het slachtoffer van dichtbij neer. In de uitzending een signalement van de onbekende schutter en geluidsopnamen van zijn stem.

Ardiles Gerard (42) overlijdt na schietincident Rotterdams feest

De politie zoekt dringend getuigen van een schietincident tijdens een feest aan de Galvanistraat in Rotterdam. In de nacht van 1 op 2 februari werd Ardiles Gerard fataal geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis.

5000 euro beloning: Duitse explosielegger mogelijk Nederlands

Daarnaast aandacht voor een explosie op 18 september in Keulen. Op bewakingsbeelden is na afloop een verdachte te zien die de trein naar Nederland pakt. Een gouden tip over de man is 5000 euro waard.

Mannen proberen muur wapenwinkel op te blazen

Een groep van drie mannen heeft in de nacht van 13 op 14 november geprobeerd een muur van een wapenwinkel in Rilland op te blazen. Op bewakingsbeelden zijn de daders met TNT in de weer te zien.

Verder beelden van een straatroof, pinfraudeurs en meer over de tientallen tips over de verkrachting van een 17-jarig meisje in Amersfoort in 1995.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 11 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.