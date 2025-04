'Opsporing Verzocht' over vastgehouden en mishandelde zakenman

In 'Opsporing Verzocht' worden vanavond meer details naar buiten gebracht over de brute vrijheidsberoving van een zakenman van 44. De man dacht in Beverwijk een gesprek te hebben over een stuk grond in Suriname, maar werd ruim zes uur lang tegen zijn wil vastgehouden door een groep van zo'n zeven mannen en sadistisch bedreigd en mishandeld.

Zo speelden de daders Russisch roulette met een wapen gericht op zijn hoofd en is gedreigd om zijn vingers af te snijden. Uiteindelijk ontsnapte het slachtoffer op een stil moment. Het onderzoek naar de vrijheidsberoving loopt al sinds 14 oktober 2023, maar door ontwikkelingen in het onderzoek is besloten nu meer te vertellen over de daders. Ook deelt de politie vanavond beelden van één van de verdachten.

Man steekt kinderkamers in brand

Op bewakingsbeelden uit Soest is te zien hoe een man op 17 februari brandbare vloeistof sprenkelt in twee kinderkamertjes in Soest. Even later zou het pand aan de Burgemeester Grothestraat afbranden, ook de uitbater van het restaurant op de begane grond raakte alles kwijt. In de uitzending bewakingsbeelden en nieuwe details.

Utrecht

Op 25 februari is een juwelier aan de Voorstraat in Utrecht zwaar mishandeld bij een overval door twee mannen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe één van hen zelf vermoedelijk ook gewond is geraakt. Omdat de juwelier er zo slecht aan toe was dat hij de deur niet voor de daders kon openen, sloeg één van hen zichzelf naar buiten door het glas.

Verder onder andere het verhaal van een marktkoopvrouw die in Apeldoorn zo'n 20.000 euro aan sieraden kwijtraakte aan een snelle dief en bewakingsbeelden van de man die een explosie veroorzaakte bij het appartement van een jonge moeder in Den Haag. Ook wordt stilgestaan bij een aantal mooie ontwikkelingen na de vorige uitzending.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 15 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.