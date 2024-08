'Opsporing Verzocht' is terug. Dit zie je vanavond!

Vanavond is de start van het 43e TV-seizoen van 'Opsporing Verzocht'. In het live opsporingsprogramma roepen politie en justitie de hulp van het publiek in bij het oplossen van misdrijven.

Zo worden vanavond vanaf 20.25 uur op NPO 2 onder andere beelden getoond van drie gezochte mannen, die betrokken lijken bij een mislukte woningoverval aan de H. van Kolstraat in Arnhem. Tijdens hun vlucht, op 16 februari in de woonwijk Geitenkamp, is er ook geschoten.

Extreme stijging incidenten met nep-agenten

Een politiewoordvoerder geeft vanavond concrete cijfers over de extreme stijging van incidenten met nep-agenten. Vooral vanaf mei/juni zijn opvallend veel mensen slachtoffer geworden van oplichting door mensen die zich voordoen als politie-functionaris. In de uitzending worden meerdere verdachten getoond.

Motorrijder laat fietser in Tilburg zwaargewond achter

Een toen 76-jarige fietser werd 6 juni vorig jaar op de Veldhovenring in Tilburg geraakt door een hard rijdende motor. Na het ongeluk draaide de bestuurder om, keek even naar zijn bloedende slachtoffer en reed door. De fietser bleek onder andere twee nekwervels te hebben gebroken en heeft sindsdien een incomplete dwarslaesie. De politie hoopt op nieuwe tips over de zaak dankzij bewakingsbeelden van de bestuurder en nieuwe informatie.

Verder worden onder andere beelden getoond van de bedreiging van een 13-jarige jongen in Amsterdam voor een Stone Island-jas, en een ladingdiefstal ter waarde van honderdduizenden euro’s in Helmond.

Nieuw project vanaf 9 september: podcast over sextortion

In de uitzending wordt meer verteld over een nieuw 'Opsporing Verzocht'-project. Vanaf 9 september start een podcastserie over sextortion: de chantage met naaktbeelden. In gesprekken met experts, de politie èn slachtoffers duikt verslaggever Max Bogaard in deze schaduwkant van social media.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 27 augustus om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.