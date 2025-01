'Opsporing Verzocht' is terug: dit zie je in de eerste aflevering

Op zondagochtend 8 december belde een voorbijganger 112 nadat hij op een parkeerplaats langs de A13 en de Rijksstraatweg een bestelwagen in brand zag staan. Toen de brandweer begon met blussen, kwamen ze tot de gruwelijke ontdekking dat er een man in de auto zat.

Ze konden hem niet meer redden. Het slachtoffer bleek de 45-jarige Atilla te zijn. De bestelwagen gebruikte hij voor zijn werk als pakketbezorger; hij leefde daar praktisch in. De plaats delict staat bekend als mannen-ontmoetingsplek. Kwam Atilla daar de verkeerde tegen? Zo’n 20 rechercheurs kunnen de hulp van het publiek goed gebruiken. In de eerste aflevering van 'Opsporing Verzocht' van 2025 daarom aandacht voor dit onderzoek.

Wie is verantwoordelijk voor explosies bij ziekenhuis Beverwijk?

12 januari werd de goedereningang van het ziekenhuis in Beverwijk doelwit van een explosie. Al een aantal dagen later werd hiervoor een verdachte aangehouden. Maar ook in november was het mis bij het ziekenhuis. Toen werd twee opeenvolgende nachten iets aangestoken bij de hoofdingang, dat leidde tot explosies en brand. Het lijkt om een andere dader dan de al aangehouden verdachte te gaan. De politie hoopt op tips over de man(nen) op de beelden.

Twee tieners in Soest willen juwelier beroven

Op woensdag 4 december werd een juwelier uit Soest opgewacht bij zijn auto door twee overvallers. Apart: de twee stonden op een afgesloten privéparkeerterrein en het waren nog tieners. Wel tieners met een vuurwapen, waarmee ze dreigden de juwelier dood te schieten en zijn gezin wat aan te doen. In de uitzending vertelt de juwelier zelf wat er die 4 december gebeurde. Een woordvoerder vertelt over mogelijke aanknopingspunten richting de daders.

Vermissing Sabir Bouchan: 10.000 euro beloning

Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant vertelt meer over de inmiddels zeer zorgwekkende verdwijning van Sabir Bouchan uit Etten-Leur. Hij verdween in oktober 2023.

Verder onder andere een actuele oproep uit Tilburg waar afgelopen woensdag binnen een kwartier twee vrouwen werden aangevallen. Eén van de vrouwen werd beroofd, bij de andere mislukte de beroving. Ook beelden van een explosie in Den Bosch, een jonge vrouwelijke oplichter en ontwikkelingen rond de zaken uit de vorige uitzending.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 21 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.