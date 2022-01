'Opsporing Verzocht' brengt getuige fatale aanval op Carlo Heuvelman herkenbaar in beeld

Wie is de jonge man die mogelijk het fatale geweld tegen Carlo Heuvelman zag èn filmde? Dinsdag wordt in 'Opsporing Verzocht' opnieuw aandacht besteed aan de mishandeling op Mallorca die op 14 juli 2021 de 27-jarige Carlo Heuvelman het leven kostte.

In november werd in het opsporingsprogramma een foto getoond van een onherkenbaar gemaakte getuige, die mogelijk cruciale informatie heeft over die nacht. Nu deze getuige zich nog altijd niet heeft gemeld, wordt de uitzonderlijke stap gezet om hem herkenbaar te tonen. Aanstaande vrijdag is een zogenaamde regiezitting in de rechtbank over het onderzoek. Er is nog altijd een beloning van 15.000 euro voor een gouden tip over de mishandeling.

Laffe aanval met hamer op vrouw (50)

Op zaterdagochtend 18 december wilde een 50-jarige bewoonster van een flat aan de Bankierbaan in Almere haar hond gaan uitlaten. In de lift kwam een jongeman bij haar staan, die haar in de centrale hal zonder iets te zeggen van achter met een hamer aanviel. De vrouw werd meerdere keren hard geslagen, ook op haar hoofd. Ze liep door de mishandeling onder andere een gebroken nekwervel op. De verdachte is voor en na de aanval gefilmd. De politie hoopt niet alleen op tips over zijn identiteit, maar wil ook graag contact met getuigen en mensen die een vermoeden hebben waarom de vrouw is aangevallen.

Ramkrakers juwelier maken ondanks mistalarm 50.000 euro buit

De politie heeft bewakingsbeelden en DNA-sporen rond een ramkraak op 12 mei bij een juwelier aan de Dierensestraat in Den Haag. De beelden geven de heftigheid van de kraak goed weer. Er is op te zien hoe met een gestolen Mitsubishi een container de pui wordt ingereden. Wanneer één van de daders onder het vernielde rolluik kruipt, gaat echter het mistalarm af. Desondanks weten beide mannen zo’n 50.000 euro aan sieraden en horloges buit te maken.

Daarnaast aandacht voor een woningoverval op een 63-jarige man in Kerkrade, een overval op een parfumerie in Amsterdam en de beroving afgelopen zondag van een jonge moeder in Culemborg. Zowel de vrouw als haar 4 maanden oude dochtertje in de kinderwagen werden bedreigd door een man met een mes.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 18 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.