Opnieuw 'valse kraaien en nachtegalen' in tweede seizoen van muzikale spelshow 'I Can See Your Voice'

Vanaf donderdag 22 april start het tweede seizoen van de muzikale spelshow 'I Can See Your Voice' met panelleden Marieke Elsinga, Fred van Leer, Danny de Munk en Edsilia Rombley.

Zij moeten raden of iemand een gouden keeltje heeft of zo vals als een kraai zingt zonder dat er ook maar één noot wordt gezongen. De gastartiesten van dit seizoen zijn: Berget Lewis, Glen Faria, Glennis Grace, Jim Bakkum, Francis van Broekhuizen en René Froger. De laatste uitzending staat in het teken van een junior editie met zanger Silver Metz als gastartiest. De presentatie is wederom in handen van Carlo Boszhard.

In 'I Can See Your Voice' draait alles maar om één grote vraag: wie van de zeven kandidaten kan er echt zingen en wie houdt ons compleet voor de gek? Deze vraag wordt gesteld aan een succesvolle gastartiest, die samen met een van zijn/haar grote fans het spel speelt. Zij staan er niet alleen voor, maar worden geadviseerd door het vierkoppige panel met allemaal jarenlange ervaring in de entertainmentindustrie.

In verschillende rondes vallen de kandidaten één voor één af. De laatst overgebleven kandidaat mag aan het eind van de show een duet zingen met de bekende Nederlandse gastartiest. Zal de artiest steil achteroverslaan van de waanzinnige zangkunsten van de kandidaat en wint de fan het geldbedrag? Of leidt het duet tot een flinke slappe lach, omdat de kandidaat nog nooit zuiver heeft gezongen en wint de valse kraai?

'I Can See Your Voice' wordt geproduceerd door Warner Bros Nederland en is vanaf donderdag 22 april om 20.30 uur te zien bij RTL 4. In totaal zijn er zeven afleveringen.