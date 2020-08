'Op Weg: Hunebed Highway' opnieuw te zien!

Vanaf dinsdag 18 augustus kan iedereen nogmaals kijken naar 'Op Weg: Hunebed Highway'. Carrie ten Napel volgt in vier afleveringen de Hunebed Highway N34, de Route 66 van Drenthe.

Ook bezoekt ze de naastgelegen hunebedden, historische dorpen en natuurgebieden. En extra bijzonder; in elke aflevering gaat Carrie ook met haar vader Evert op stap. Samen gaan ze naar de plekken in Drenthe die voor Evert belangrijk zijn (geweest). 'Op Weg: Hunebed Highway' is van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus opnieuw te zien bij MAX op NPO 2.

Aflevering 1 - dinsdag 18 augustus om 19.10 uur op NPO 2

In de eerste aflevering staat veen en turf in Zuidoost Drenthe centraal. Carrie gaat naar het natuurgebied waar het laatste 'levende' veen te vinden is. Daar mag ze turfsteken met de 83-jarige Herman, de laatste nog actieve turfsteker. Met haar vader gaat Carrie naar Klazienaveen, naar de bakkerij waar Evert opgroeide en waar ze samen herinneringen ophalen. Een prachtige herfstwandeling brengt Carrie bij een van de oudste hunebedden. Daar hoort ze over het ontstaan en het belang van deze bijzondere bouwwerken.

Aflevering 2 - woensdag 19 augustus om 19.10 uur op NPO 2

Carrie vervolgt haar route richting het Zandgebied, waar de oudste gemeenschappen en dorpen van Drenthe te vinden zijn. Ze wandelt door de esdorpen en loopt langs het enige kasteel van de provincie. Evert heeft een verrassing voor Carrie, die alles te maken heeft met het koesteren van de Drentse cultuur. En tot slot mag ook in deze aflevering een wandeling naar een hunebed niet ontbreken.

Aflevering 3 - donderdag 20 augustus om 19.10 uur op NPO 2

De N34 loopt grotendeels door het Hondsrug-gebied. In de derde aflevering ontdekt Carrie meer over deze Hondsrug en de ijstijden die aan het ontstaan vooraf gingen. Met vader Evert gaat Carrie naar Haantjeduin, het hoogste punt van de Hondsrug. Ook neemt Evert haar mee naar het Rensenpark, de vroegere dierentuin van Emmen. En zoals elke aflevering gaat Carrie ook deze uitzending langs bij een hunebed. In Zuidlaren, bij het molenmuseum, neemt Carrie een kijkje bij de ambachtelijke houtzagerij. Tot slot mag ze kanoën over de Hunze, tot een aantal jaar geleden een grauwe sloot, maar nu een prachtig meanderend riviertje.

Aflevering 4 - vrijdag 21 augustus om 19.10 uur op NPO 2

In de laatste aflevering van 'Op Weg: Hunebed Highway' is Carrie in de kop van Drenthe. Ze gaat de heide op met Marianne en haar Drentse heideschapen. Wandelend door één van de nationale parken van Drenthe ontdekt ze hoe rustig en stil het nog kan zijn en wat er zo speciaal is aan het Drentse heideschaap. En uiteraard weer een bezoekje aan een hunebed. Verder gaat Carrie langs bij het klompenmuseum, daar ziet ze hoeveel werk het is om nog handmatig klompen te maken. Evert neemt Carrie mee naar Grolloo, het dorp van Cuby & The Blizzards. Tot slot mag Carrie naar het Strubben Kniphorstbosch, het enige archeologische reservaat van Nederland.

Over 'Op Weg: Hunebed Highway'

De N34 tussen Coevorden en Zuidlaren staat algemeen bekend als de Hunebed Highway N34, een bijzonder stuk van een provinciale weg in Drenthe. Van de 52 hunebedden in Drenthe zijn er namelijk maar liefst 47 langs deze weg te vinden. Gedurende vier afleveringen volgt Carrie ten Napel de Hunebed Highway N34. Ze bezoekt de hunebedden, historische dorpen en natuurgebieden in de omgeving én spreekt Drenten die trots over hun provincie vertellen. Ook geboren Drentenaar, voetbalcommentator én vader van Carrie, Evert ten Napel, is van de partij. Elke aflevering bezoeken vader en dochter een voor Evert belangrijke plek in Drenthe.

'Op Weg: Hunebed Highway', van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 augustus om 19.10 uur bij MAX op NPO 2.