'Onze Boerderij': Yvon gaat met boerin Steffi mee naar stressvolle hengstenkeuring

Foto: © KRO-NCRV 2020

Vorig seizoen werd het Yvon Jaspers in 'Onze Boerderij' wel duidelijk dat het boerenleven niet altíjd zo romantisch is als dat het lijkt. Nog nooit zagen we zoveel boeren als de laatste tijd in het nieuws en op de snelweg met hun trekkers onderweg naar het Malieveld.

Van stikstofproblemen en milieu-eisen tot kritiek op hoeveel vee we in ons land houden. De vraag die bij veel boeren dagelijks door het hoofd speelt is: hoe nu verder? Op die vraag zoekt Yvon het antwoord in de derde reeks 'Onze Boerderij'.

Aflevering 3: Yvon gaat met boerin Steffi mee naar stressvolle hengstenkeuring

Bij melkveehouders en kaasmakers Jan Dirk en Peter krijgt Yvon een lesje over de bodem, de basis van iedere boer. Ook leert ze hoe de poep van de koeien veel vertelt over de gezondheid van de dieren.

Voor hengstenhoudster Steffi, bekend van 'Boer zoekt Vrouw', is het erop of eronder. Haar ruwe diamant Mart doet mee aan de hengstenkeuring in Den Bosch. De toekomst van haar bedrijf hangt voor een groot deel af van de prestaties van dit paard. Zal Mart worden goedgekeurd zodat hij voor de fokkerij gebruikt kan gaan worden? Yvon gaat met Steffi mee naar deze stressvolle dag.

In een tijd waarin er steeds meer kritiek is op intensieve veebedrijven zou je denken dat er maar weinig boeren zijn die willen groeien. Van Jan, Carinne, Femke en Luuk hoort Yvon dat het soms juist nodig is je bedrijf uit te breiden om deze toekomstbestendig te maken. Zij verbouwden hun varkensbedrijf drie jaar geleden zodat ze voor hun gevoel nu juist meer kunnen doen voor dierenwelzijn en het milieu.

'Onze Boerderij', zondag 27 september om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.