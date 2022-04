Onverwachte onthullingen van BN'ers in 'Make Up Your Mind'

Na het grote succes van de eenmalige aflevering in 2021, presenteert Carlo Boszhard vanaf zaterdagavond 9 april een heel seizoen van 'Make Up Your Mind'.

In het kader van mogen zijn wie je bent, laten BN’ers waarvan niemand het ooit verwacht zich omtoveren tot beeldschone dragqueens. Aan teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager en de kijker thuis de taak om te raden wie er verborgen zit achter de make-up, nepwimpers en pruiken. Wie van de 20 BN’ers schopt het tot de zinderende finale?

In vijf afleveringen begeleidt presentator Carlo Boszhard de meest verbazingwekkende transformaties over de catwalk. Elke aflevering stralen vijf BN’ers als flamboyante dragqueens die in drie rondes de strijd met elkaar aangaan. Wekelijks worden vier afvallers onthuld; de winnaar is terug te zien in de finale van aflevering 5. Aan het eind van elke aflevering ontvangt de winnaar de ‘maak je op voor de finale’-award uit handen van een Mystery Guest. Naast de vier winnaars uit de afleveringen wordt de vijfde finalist met een wildcard bepaald, door de zogenaamde ‘hakken in het zand’-knop van de jury. Met 20 deelnemers en 5 Mystery Guests zijn er in totaal dit seizoen dus 25 getransformeerde BN’ers te zien.

'Make Up Your Mind' is bedacht door Herald Adolfs, de partner van Carlo Boszhard die het programma presenteert. Carlo over 'Make Up Your Mind':

'Dit seizoen wordt niet alleen spectaculair en verrassend - het draagt door de veelzijdigheid van iedereen die meedoet ook bij aan het omarmen van elke versie van jezelf. Doordat Peter R. de Vries vorig jaar zo dapper was, hebben we ontzettend veel goede namen bereid gevonden om mee te doen dit jaar.'

Afvalrace

Een dragqueen ziet er niet alleen fantastisch uit, maar weet ook het publiek te vermaken. Wekelijks laten vijf BN’ers hun dragqueen kwaliteiten zien in drie rondes. In de eerste ronde presenteren ze zich op de catwalk, waarna de eerste afvaller zichzelf zal onthullen. Vervolgens gaan de overige vier dragqueens een lipsync duel aan, waarbij er twee verliezers afvallen. Ten slotte spreken de laatste twee dragqueens uit waarom zij moeten winnen in hun victory speech. De winnaar is terug te zien in de finale.

Teams & jury

Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager proberen samen met een wekelijks wisselde gast-deskundige, te ontrafelen wie er verborgen gaan achter de flamboyante metamorfoses. Daarnaast komt de jury terug onder leiding van Miss Envy Peru. Samen met ChelseaBoy, Nickie Nicole, Vanessa van Cartier en Megan Schoonbrood wordt bepaald wie de beste drag performance neerzet. Envy en Vanessa wonnen eerder 'Drag Race Holland', waar we Megan en ChelseaBoy ook nog van kennen. Nickie Nicole maakt na 25 jaar afwezigheid haar comeback op de Nederlandse TV. Ze werd landelijk bekend als juryvoorzitter in het door Robert ten Brink gepresenteerde programma 'De Travestieshow'.

Internationaal succes

Het succes van de eerste aflevering van 'Make Up Your Mind' werd direct opgemerkt in het buitenland. Het format is inmiddels verkocht, waarover binnenkort meer bekend zal worden.

Peter van der Vorst, Directeur Content bij RTL: ''Make Up Your Mind' was vorig seizoen uitermate succesvol bij RTL4. Ook door jongeren werd het programma zeer goed bekeken én gewaardeerd. Het was dan ook een ‘no brainer’ om nu met een serie te komen. Dit is topamusement met een sterke boodschap, die we als RTL graag uitdragen: iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. Knap hoe Carlo en Herald dat thema in dit sprankelende programma hebben kunnen vatten.'

'Make Up Your Mind' wordt geproduceerd door Herriemakers en is vanaf zaterdag 9 april wekelijks om 21.35 uur te zien bij RTL 4 en de dag erna bij Videoland.