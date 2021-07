Ontknoping van 'De Beloften' op NPO 3

De Olympische Spelen in Tokio zijn begonnen: een lang gekoesterde droom van de zeven jonge sporters die de VPRO vier jaar lang heeft gevolgd voor de documentaireserie 'De Beloften'.

In de laatste aflevering van 'De Beloften' krijgt turnster Sanna de ene na de andere tegenslag te verwerken maar vecht dapper terug op weg naar Tokio. Om Tokio te halen strijdt zwemmer Nyls om iedere nano-seconde en de inmiddels geplaatste baanrenner Harrie laat in een schuurtje in Friesland de perfecte Olympische schoen aanmeten. Ook de andere beloften geven nog niet op. Wie haalt het wel en wie haalt het niet?'

De Beloften', donderdag 29 juli om 20.55 uur bij VPRO op NPO 3. 'De Beloften' wordt herhaald vanaf 28-07 t/m 03-08 om 17.05 uur bij VPRO op NPO 1.