Ontdek samen met Hugo Frankrijk in september op 24Kitchen

Chef Hugo Kennis keert terug naar 24Kitchen met 'Hugo Maakt Kennis: Frankrijk'. In dit programma dompelt de chef zich volledig onder in het Franse leven, waarbij hij zowel de culinaire als culturele aspecten verkent.

Hij reist naar bekende steden zoals Parijs en Lyon, maar ook naar minder bekende dorpjes in de Bourgogne en het Jura-gebergte.

Hij neemt ons mee in zijn zoektocht naar het ultieme Franse genieten. Een potje Petanque met een flesje Pastis, een bezoekje aan de openluchtopera van Orange of de uitgebreide warme lunchcultuur in Zuid-Frankrijk. Aan Hugo de dankbare taak om ons mee te nemen in de gesprekken met de locals, het meedoen aan de tradities en de smaak van de unieke streekproducten.

Vanaf 7 september, elke zaterdag om 21.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

LEKKER SNEL!

In 'Lekker Snel!' helpt foodjournalist en presentatrice Jet van Nieuwkerk je, samen met de mobiele supermarkt Picnic, elke werkdag om een smaakvol gerecht op tafel te zetten. Met deze recepten voor het hele gezin zit je binnen een half uur aan tafel! Jet biedt volop inspiratie om zomerse smaken in je dagelijkse maaltijden te verwerken, zelfs tijdens de hectiek van werk en school. Denk bijvoorbeeld aan een heerlijke pasta met artisjok en citroen of tomatenrijst met kip-souvlaki.

Je vindt de recepten ook in de Picnic-app. Tijdens de afleveringen deelt Jet volop #tipvanjet's zoals we van haar gewend zijn. Wist je bijvoorbeeld dat het kookvocht van pasta als bindmiddel voor saus kan dienen door het zetmeel dat vrijkomt? Gooi het dus nooit weg!

Vanaf maandag 2 tot en met vrijdag 6 september om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

AINSLEY'S TASTE OF MALTA

Ainsley Harriott gaat opnieuw op avontuur, dit keer naar het betoverende Malta. Het eiland is een ontmoetingspunt van Siciliaanse, Britse, Spaanse en Franse invloeden in zowel cultuur als keuken. Een paradijs voor Ainsley om te ontdekken! Malta's rijke culinaire tradities bieden een overvloed aan heerlijkheden: van smaakvolle konijnenstoofschotels en romige geitenkaas tot onweerstaanbaar zacht brood en honingzoete desserts. Doordrenkt met mediterrane en Arabische invloeden.

Vanaf 13 september, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

HEERLIJK OOSTENRIJK

Laura de Grave is terug in Oostenrijk, waar ze het adembenemende landschap doorkruist op haar motor. Onderweg bezoekt ze boeren, chefs en producenten die bijzondere verhalen te vertellen hebben en eeuwenoude technieken beheersen. Deze mensen onthullen voor Laura de geheimen van de rijke Oostenrijkse keuken en helpen haar maar al te graag bij het koken.

Vanaf 7 september, elke zaterdag om 21.30 uur op 24Kitchen.