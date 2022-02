Ontdek de plannen van Cartoon Network in maart

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'Teen Titans Go!'.

Kom erachter hoe het leven van een tiener-superheld er nou echt uitziet… wanneer de cape af gaat. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle hilarische momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur, binnen- en buitenshuis.

De gloednieuwe afleveringen van seizoen 7 zie je vanaf 7 maart doordeweeks om 17.30 uur alleen bij Cartoon Network! Herhaling de volgende dag om 14.55 uur.



TEEN TITANS GO! TAKEOVER

VANAF 5 MAART

Elk weekend om 10.40 uur

STUNT & FILM

De 'Teen Titans' nemen Cartoon Network over! Ieder weekend in maart om 10.40 uur zie je het allerbeste van Robin, Starfire en Co. Bekijk de nieuwe afleveringen van seizoen 7 en de première van de gloednieuwe film 'Teen Titans Go! vs Teen Titans'.

De film is te zien op zaterdag 5 maart om 10.40 uur. De herhaling van 'Teen Titans Go! Vs Teen Titans' zie je op zaterdag 12 maart om 13.50 uur en op zondag 27 maart om 10.40 uur.



DE FUNGIES!

VANAF 14 MAART

Doordeweeks om 16.35 uur



De Fungies leven in een perfecte, prehistorische utopie, gaan naar Fungie School, hebben Fungie banen en maken plezier! Maar Seth, een 10-jarig paddestoeljongetje, verlangt naar meer. Hij houdt van wetenschap, onderzoek en ontdekkingen delen. Op zoek naar wetenschappelijk avontuur creëert Seth hilarische problemen, maar lost deze op ingenieuze, eigenzinnige en emotionele wijze ook zelf weer op.

De gloednieuwe afleveringen van seizoen 2 zie je vanaf 14 maart doordeweeks om 16.35 uur bij Cartoon Network!