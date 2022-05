Ontdek alles wat National Geographic in mei te bieden heeft

De nieuwe generatie van Alaska leeft volgens eigen regels in hun gevecht om te overleven in het barre arctische klimaat. Michael Menzo gaat opzoek naar nieuwe mogelijkheden.

Alex Javor laat zijn leven in Virginia achter in de hoop een droom hut te bouwen.

ALASKA: THE NEXT GENERATION 2

De Rowlands brengen hun kinderen cruciale lessen van overleven bij, terwijl Johnny Rolfe in de afgelegen Yukon Flats veel primeurs tegenkomt in de hoop te overleven.

Vanaf 1 mei, elke zondag een dubbele aflevering om 20.00 uur op National Geographic.

BRAZIL FROM ABOVE

Met dank aan de prijswinnende productie maatschappij achter bestselling international franchise 'The World from Above' zien wij een speciale editie, net optijd voor de Olympische Spelen van Rio in 2016. De prachtige, op maat gemaakte programma's verkennen Brazilië aan de hand van ongelooflijke luchtopnamen, met de indrukwekkende steden Rio en Sao Paolo, hoogtepunten langs de oostkust en een uitstapje landinwaarts naar Brasilia.

Maandag 2 mei om 21.00 uur op National Geographic.

DOG RESCUERS

Bijna een kwart van de Britse huishoudens heeft een hond en daarmee is het het favoriete huisdier van het land - maar dat wordt niet altijd weerspiegeld in de manier waarop sommigen worden behandeld. Hier volgen we de agenten van de RSPCA die, toegewijd aan de redding en het welzijn van de beste vriend van de mens, belast zijn met het onderzoeken van meldingen van wreedheid en verwaarlozing.

Vanaf 2 mei, elke werkdag om 20.00 uur op National Geographic.

UNTOLD ARTIC WARS

In de allereerste documentaireserie die de rol van de Arctische naties in WO II onthult, ontdekt u het belang van de regio in de meest gemondialiseerde oorlog tot nu toe. Tegen de achtergrond van de adembenemende maar meedogenloze poolcirkel volgt u duikers bij het opsporen van gezonken Duitse vliegtuigwrakken, archeologen bij het onderzoeken van verborgen massagraven en historici bij het opsporen van geheime kustforten. Aan de hand van nooit eerder vertoonde, ingekleurde archiefbeelden, hoogwaardige CGI en geanimeerde kaarten ontdekt u de baanbrekende gebeurtenissen die plaatsvonden op de ijzige noordelijke slagvelden.

Vanaf 3 mei, elke dinsdag om 21.00 uur op National Geographic.

LOST TREASURES OF ROME

Deze nieuwe serie volgt internationale teams van archeologen aan het front, als ze beginnen aan een seizoen van opgravingen om de geheimen van het leven in het Romeinse Rijk te ontrafelen. Kruipend onder Pompeii, een enorm verloren colosseum blootleggen en een 2000 jaar oude slagschipram uit de diepten van de oceaan halen, wedijveren ze om de geheimen van deze oude beschaving te ontrafelen.

Vanaf 23 mei, elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.

CAR SOS 10

'Car SOS' is terug met nog meer hartverwarmende verhalen. Het is een erg bijzonder seizoen, namelijk het 10-jarig jubileum seizoen met hierin de 100e aflevering. Fuzz Townshend en Tim Shaw zetten hun missie voort om klassieke auto's te zoeken met liefhebbende eigenaars. In deze serie gaan de jongens aan de slag met hun meest gecompliceerde restauraties ooit. Chronische roest, moeilijk te vinden onderdelen en kapotte motoren is allemaal koren op de 'Car SOS' molen plus genoeg human-interest verhalen om het oog van de zwaarste autoliefhebber te bevochtigen.

Vanaf 12 mei, elke donderdag een dubbele aflevering om 21.00 uur op National Geographic.