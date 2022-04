Online hitserie 'Herres' terug met nieuw seizoen

De PowNed-dramaserie 'Herres', geproduceerd door NewBe, is terug met een gloednieuw seizoen. Vanaf maandag 2 mei beleven vrienden en scholieren Dex, Tisha, Rio en Jayden opnieuw de meest crazy avonturen op het Marburg College, de k*tste school van Nederland! Wekelijks op NPO 3 YouTube en NPO3.NL.

Ook in het tweede seizoen voeren Dex, Tisha, Rio en Jayden weer een ware survivalstrijd op het Marburg. Als de vier de peperdure Lambo van influencer Marnix in de prak rijden is de shit goed aan. Samen bedenken ze de meest idiote plannen om geld in te zamelen en zo hun schuld in te lossen. Zo brouwen ze hun eigen energydrank, gaan pedo-hunten, starten een Marburg bed & breakfast en gaan handelen in crypto-memecoins. Lukt het de vrienden om hun schuld af te betalen? Ondertussen heeft ook rector Boutman nog een appeltje te schillen met de vier nadat zijn auto is uitgebrand door een airfryer, en probeert hij de moeder van Dex te versieren. Het is, kortom, weer flink herres op het Marburg!

De hoofdrolspelers bestaan uit Mingus Claessen (Dex), Chardonnay Rillen (Tisha), Appie Mussa (Rio), Rida Bouchengour (Jayden), Stefano Keizers (rector Boutman) en Mehdi Chafi aka Sjaak (conciërge De Ram).

Seizoen 2 van 'Herres' wordt vanaf maandag 2 mei wekelijks gepubliceerd op het YouTube-kanaal van NPO 3 en op NPO3.NL. Het seizoen bestaat uit 8 afleveringen van ca. 8 minuten.

Over 'Herres'

'Herres' neemt je mee naar het Marburg VMBO College, de slechtste middelbare school van Nederland. Het is het afvoerputje van het Nederlandse schoolsysteem. De docenten hier haten hun werk én hun leerlingen – dus zijn vrienden Dex, Rio, Jayden en Tisha op elkaar aangewezen. Samen proberen ze te chillen, slapend rijk te worden en uit de shit te komen. De serie wordt geproduceerd door NewBe, bekend van o.a. de Netflix Original 'TOON' & 'Meskina'. Het creatief team bestaat uit Wouter van Couwelaar (regie), Paul de Vrijer (scenario) en Maurits Spijkerman (creative producer). In 2021 was 'Herres' met bijna 3 miljoen views de meest bekeken serie op NPO 3 YouTube.