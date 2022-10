Online dramaserie 'Herres' keert terug met derde seizoen

'Herres' keert terug met nieuwe crazy avonturen op het Marburg College! De PowNed-dramaserie, geproduceerd door NewBe, start 3 oktober met het derde seizoen. Elke maandag om 16.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO 3 en op NPO3.NL.

Als de Poolse Nadya op het Marburg arriveert wil Rio er alles aan doen om een goede indruk te maken op haar. Hij laat zich uitdagen voor een Iron Face Challenge met sloopkogel Szymon (Mr. Polska). Ondertussen verzinnen Dex en Jayden een plan om een cadeau voor Kayla te fiksen en komt de vriendschap steeds meer onder druk te staan. Tisha ontdekt dat ze goed is met kids en begint voor de tienermoeders van het Marburg een kinderdagverblijf, waar clowntje Boutman de show steelt. Jayden beschikt volgens juf Visser over een bovennatuurlijke gave en dus ziet hij een mogelijkheid om geld te scoren. Wanneer Rio hoort dat Nadya en haar Poolse medescholieren mogelijk moeten vertrekken, zet hij alles op alles om in de leerlingenraad te komen. Rio for President!

De hoofdrolspelers dit seizoen bestaan uit Mingus Claessen (Dex), Chardonnay Rillen (Tisha), Appie Mussa (Rio), Rida Bouchengour (Jayden), Stefano Keizers (rector Boutman), Mehdi Chafi aka Sjaak (conciërge De Ram), Angelika Szynkiewicz (Nadya), Dominik Groot aka Mr. Polska (Szymon) en Valerie Pos (Mikela).

Seizoen 3 van 'Herres' is vanaf maandag 3 oktober wekelijks om 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 en op NPO3.NL. Het seizoen bestaat uit 8 afleveringen van ca. 8 minuten.

Over 'Herres'

'Herres' neemt je mee naar het Marburg VMBO College, de slechtste middelbare school van Nederland. Het is het afvoerputje van het Nederlandse schoolsysteem. De docenten hier haten hun werk én hun leerlingen – dus zijn vrienden Dex, Rio, Jayden en Tisha op elkaar aangewezen. Samen proberen ze te chillen, slapend rijk te worden en uit de shit te komen. De serie wordt geproduceerd door NewBe, bekend van o.a. de Netflix Original ‘TOON’ & ‘Meskina’. Het creatief team bestaat uit Wouter van Couwelaar (regie), Paul de Vrijer (scenario) en Maurits Spijkerman (creative producer).