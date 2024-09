Onderzoek van 'Radar' toont aan dat cannabisvapes verboden bestrijdingsmiddelen bevatten

Het blijkt voor jongeren een peulenschil om via social media als Snapchat en Telegram aan illegale vapes met cannabis te komen. In de verboden vapes zitten diverse schadelijke stoffen die kunnen leiden tot gezondheidsschade onder jongeren.

'Radar' laat zien hoe kinderlijk eenvoudig het is om aan illegale cannabisvapes te komen. Met een paar drukken op je telefoon komt een dealer voorrijden met een cannabisvape. En als je ze online bestelt, ploffen ze binnen 24 uur op je deurmat. Er is geen check op leeftijd en ernstiger; er is geen controle op de inhoud van de cannabisvapes.

'Radar' laat de vapes analyseren in het lab van de Avans Hogeschool in Breda. Uit de resultaten blijkt inderdaad dat deze cannabinoïden, zoals het verboden THC, volop in de vapes aanwezig zijn. Ook blijken er andere giftige stoffen als verboden bestrijdingsmiddelen in de vapes te zitten.

Tieners zien de gevaren niet en kunnen moeilijk doseren wat tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Youssef el Markhous, preventiedeskundige bij Jellinek, kent meerdere voorbeelden van tieners die ‘out’ zijn geraakt na het gebruik van dit soort vapes. Zo is er een meisje van veertien, die met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De overheid heeft nog geen oplossing voor dit probleem. Er is überhaupt nog geen concreet plan om het gebruik van vapes onder de jeugd tegen te gaan en al helemaal niet voor dit soort vapes met drugs.

'Radar', maandag 30 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.