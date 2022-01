Onderzoek naar dood meisje (14) in 'Opsporing Verzocht'

Het onderzoeksteam dat de dood van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk onderzoekt wil in 'Opsporing Verzocht' nog een aantal belangrijke vragen aan het publiek voorleggen.

Met tips hoopt de recherche meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd in de uren voor haar dood.

Slachtoffer woningoverval: 'Ze dreigden ons in brand te steken'

Op donderdagavond 25 november is een ouder echtpaar aan de Haaksbergerstraat in Enschede slachtoffer geworden van een woningoverval door drie daders. Daarbij werd voor een groot bedrag aan sieraden en horloges buitgemaakt. De groep blijkt beide slachtoffers zeer ernstig bedreigd te hebben, zo vertelt het mannelijke slachtoffer vanavond in de uitzending. Hij en zijn vrouw werden, nadat de mannen drie kwartier hun huis hadden doorzocht, vastgebonden en overgoten met een vloeistof. 'Mijn vrouw raakte in paniek. Die zei: 'Wat gaan jullie nu doen?' En toen zeiden ze: 'We gaan nu vuur halen en we gaan jullie aansteken.'' In 'Opsporing' Verzocht wordt informatie over de daders gegeven.

Actueel: dood van 31-jarige man op Oudjaarsdag in Rotterdam

Op vrijdagavond 31 december werd op de Westerbeekstraat in Rotterdam een 31-jarige man beschoten. Hij overleed ter plekke. Hoewel zondag een 20-jarige verdachte werd aangehouden, wordt nog onderzocht welke rol hij heeft gespeeld. In de uitzending wordt onder andere meer informatie gegeven over de mogelijke vluchtauto van de dader(s).

Meer dan 250 tips over coldcase 2010

Een woordvoerder van de politie Rotterdam geeft een update over het onderzoek naar de dader van een aantal zedenmisdrijven in Schiedam en Vlaardingen in 2010. In augustus en september van dat jaar werden in totaal drie meisjes van 13 en 15 jaar benaderd door een man in de kelderboxen van de flats waar de slachtoffers woonden. Twee van hen werden seksueel misbruikt, onder bedreiging van een mes. Op basis van de compositietekeningen uit 2010 werd een 3D-animatie van de dader gemaakt. Deze werd afgelopen december zowel op locaties in Schiedam en Vlaardingen als in 'Opsporing Verzocht' getoond. Ook is er een strip over de zaak gemaakt, om zo tips te genereren. Inmiddels zijn dat er al meer dan 250. Is er daarmee al zicht op een dader?

Verder in de uitzending onder andere beelden van de verdachten van een schietincident in Rotterdam, van een man die bij minimaal twee kerken heeft ingebroken en van de zware

mishandeling in een Amsterdams restaurant.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 januari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.