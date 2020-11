'Ondersteboven van Afrika': Waldemar in Zambia

Foto: © BNNVARA 2020

Tijdens de conferentie van Berlijn in 1885 werd de macht in Afrika onder Europese landen verdeeld. Met rechte lijnen werden grenzen getekend, waardoor volkeren uit elkaar werden gerukt.

Het doel was voor de koloniale landen om zoveel mogelijk grondstoffen te verkrijgen. Hoewel Waldemar en zijn team zien dat er vooruitgang is, wordt in Zambia nog steeds koper het land uit gevoerd. Ze ontmoeten de Ngoni stam die de verwarring van de moderne tijden tegemoet treedt met traditionele rituelen en eeuwenoude dansen.

'Ondersteboven van Afrika', zondag 8 november om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 1.