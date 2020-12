'Ondersteboven van Afrika' bezoekt vluchtelingenkamp Kakuma in Noord-Kenia

Waldemar bezoekt met zijn team het grootste door het westen opgezette vluchtelingenkamp Kakuma in Noord-Kenya. Er wonen bijna 200.000 vluchtelingen en de stad heeft 19 nationaliteiten.

Veel van de bewoners blijven jarenlang in de stad wonen. Hoe is om te leven zonder zicht op een toekomst? Tolossa die al 25 jaar in het kamp woont en zelf gevlucht is uit Ethiopië neemt ons mee. Vanuit Kenya reizen ze het groene heuvelachtige Ethiopië binnen waar het team midden in het grootse religieuze Timkat festival belandt.

Hiermee wordt de doop van Johannes de Doper gevierd. Ethiopië is het enige land in Afrika dat nooit gekoloniseerd is geweest. Is het hier heel anders dan in de rest van het continent? Of is er toch sprake van modern kolonialisme? Onderweg zie je veel bedrijven uit Europa en China die door belastingvoordelen gelokt zijn.

Ze eindigen de reis in Soedan waar Waldemar tot zijn verrassing te horen krijgt dat het Nubische rijk langs de Nijl minstens net zo groot moet zijn geweest als dat van de Egyptenaren, met eigen piramides en graftomben.

'Ondersteboven van Afrika', zondag 6 december om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.