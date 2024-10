Omroep MAX en de Zonnebloem vragen aandacht voor de (on)toegankelijkheid van Nederland

Hoe toegankelijk is Nederland als je een lichamelijke beperking hebt? In de week van 7 tot en met 11 oktober vragen Omroep MAX en Nationale Vereniging de Zonnebloem in diverse tv- en radioprogramma's, online en in MAX Magazine aandacht voor de (on)toegankelijkheid van Nederland.

Zo staat 'Tijd voor MAX 'op maandag 7 oktober in het teken van de Zonnebloem, ambassadeurs John de Bever en zijn man Kees Stevens schuiven dan aan.

In de week van 7 tot en met 11 oktober besteedt 'Tijd voor MAX' elke dag aandacht aan de Zonnebloem. Op maandag 7 oktober zijn John de Bever en zijn man Kees Stevens te gast en treedt John ook op, samen met zijn goede vriendin Corry Konings. De Zonnebloem zet zich al 75 jaar in voor mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die daardoor in een sociaal isolement dreigen te komen. Zoals Fien, die haar verhaal vertelt in 'Tijd voor MAX'. Ze heeft een sportief, sociaal leven en een succesvolle carrière, totdat ze een lichamelijke beperking krijgt en haar leven drastisch verandert.

'Ik heb nu geen contact meer met de sportverenigingen, dat verwatert toch, net als het contact met oud-collega’s. Soms zwaait er nog wel eens iemand naar me, maar dan moet ik echt nadenken wie het is. Ik ben echt beperkt geworden', aldus Fien. Dankzij de Zonnebloem heeft ze weer iets om naar uit te kijken.

Paleis Het Loo en 'Nederland in Beweging'

Later in de week is er in 'Tijd voor MAX' ook aandacht voor de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hoe toegankelijk is het vernieuwde Paleis Het Loo? Conservator Paul Rem neemt de proef op de som. In Nederland in Beweging doet elke dag een deelnemer in een rolstoel mee aan het programma.

MAX-radioprogramma’s en MAX Magazine

Ook in de MAX-radioprogramma’s op NPO Radio 5 - 'Lunch lekker met Daniel Dekker', 'Goeiedag Haandrikman!' en 'Wekker-Wakker-Weekend!' - wordt aandacht besteed aan de Zonnebloem. Presentator Bert Haandrikman onderzoekt bijvoorbeeld hoe toegankelijk het Radiohuis op het Media Park is, de plek waar vandaan hij elke dag zijn ochtendshow presenteert.

Ook MAX Magazine participeert in deze samenwerking. In lijn met de bladformule wordt een aantal vrijwilligers en deelnemers geïnterviewd over de specifieke rol die de Zonnebloem in hun leven speelt.

De Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem wil dat mensen met een lichamelijke beperking onbezorgd en ongehinderd deel kunnen nemen aan de samenleving. Dat doet de vereniging onder meer door het creëren van bewustwording rondom toegankelijkheid en het organiseren van activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Ruim 29.000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om eraan bij te dragen dat mensen onderdeel kunnen blijven van de maatschappij, ondanks een lichamelijke beperking. Dit jaar bestaat de Zonnebloem 75 jaar.