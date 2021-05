Olympisch goud centraal in nieuw seizoen van 'Sportlab Sedoc'

In een nieuw seizoen van 'Sportlab Sedoc' analyseert Gregory Sedoc met wetenschappers tot in de kleinste details de potentieel gouden races van vier Nederlandse medaillekandidaten.

Wielrenster Annemiek van Vleuten, windsurfer Kiran Badloe, paralympische triatleet Jetze Plat en sprinter Dafne Schippers: straks in Tokyo moet het voor hun in die ene wedstrijd gebeuren. In hoeverre kan de wetenschap de kans op die felbegeerde gouden plak nog nét iets groter maken? In hoeverre draagt de wetenschap bij aan het schrijven van sportgeschiedenis?

Olympische dromen. Gregory Sedoc weet er alles van. Hij stond als hordeloper drie keer aan de start bij een Olympisch toernooi. De wetenschap kan het verschil maken en ervoor zorgen dat een jarenlange voorbereiding precies op het juiste moment wordt beloond.

Gregory Sedoc is in innovatielabs, testcentra en op universiteiten en zoekt met de beste Nederlandse wetenschappers en trainers naar die laatste puntjes op de i. Kunnen die onze vier topsporters dichterbij het realiseren van zijn of haar droom brengen?

Gregory ondergaat diverse fysieke tests om aan den lijve te ervaren wat er van onze sporters verwacht wordt en met welk niveau zij afreizen naar de Spelen. De topsporters zelf hebben er in ieder geval alles aan gedaan om in bloedvorm te zijn. Om dat aan Gregory Sedoc te bewijzen, dagen zij hem één voor één uit voor een pittige trainingsronde.

'Sportlab Sedoc' is een productie van Skyhigh TV.

'Sportlab Sedoc', vanaf vrijdag 14 mei om 22.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.