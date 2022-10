Oktober wordt interessant op National Geographic

James Webb's ruimtetelescoop beantwoord eindelijk de grootste mysteries van de astronomie. De meest complexe en innovatieve telescoop ter wereld tuurt in hoeken van de kosmos die tot nu toe altijd verborgen zijn gebleven. Wees getuige van een decennialange reis dat alleen al nodig was om van de grond te komen, en maak kennis met het team dat de mooiste ruimte beelden uit de geschiedenis van de mensheid vastlegt.

JAMES WEBB ULTIMATE SPACE TELESCOPE

Woensdag 19 oktober om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

ICE ROAD RESCUE S7

Elke winter veranderen de Noorse bergpassen door sneeuwstormen in de gevaarlijkste wegen van Europa. Zo worden essentiële handelsroutes afgesloten en kunnen de gladde wegen dodelijke ongelukken veroorzaken. Een groep ruige bergingswerkers probeert calamiteiten te voorkomen. Ze moeten het hebben van hun vindingrijkheid en moed om de perfecte 'Ice Road Rescue' uit te voeren.

Vanaf 16 oktober, elke zondag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUWE AFLEVERINGEN

BANGED UP ABROAD S15

Volg de meest gevaarlijke criminelen ter wereld. Van een drugshandelaar, een oorlogsheld tot een Latino King gangbaas en een feministische drugsbaron. terwijl deze criminelen op spectaculaire wijze in de handen van de wet vallen, zien we wat het betekent wanneer ze hun vrijheid verliezen in de meest angstaanjagende gevangenissen en gaandeweg leren wat een leven in de misdaad werkelijk kost.

Vanaf 16 oktober, elke zondag om 17.00 uur op National Geographic.