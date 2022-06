'Ode aan onze Veteranen': een muzikaal eerbetoon bij Omroep MAX

MAX maakt opnieuw 'Ode aan onze Veteranen'. Carrie ten Napel presenteert een muzikaal eerbetoon aan drie Nederlandse veteranen, die extra in het zonnetje worden gezet. De odes worden gebracht door Racoon, Floor Jansen en Ammar Bozoglu.

Nederland telt meer dan 100.000 veteranen, aldus Nationaal Comité Veteranendag. Zij worden elk jaar, op de Nederlandse Veteranendag, in het zonnetje gezet. Dit jaar besteedt MAX, in 'Ode aan onze Veteranen', aandacht aan drie van deze helden: Talitha, Mitchel en Dennis. Tijdens een bijzonder programma worden de veteranen door bekende artiesten toegezongen. Dit jaar zijn dat: Racoon, Floor Jansen en Ammar Bozoglu. Samen met het Orkest Koninklijke Luchtmacht brengen zij in Studio 21 een muzikale ode aan alle Nederlandse veteranen. Het programma wordt gepresenteerd door Carrie ten Napel.

De veteranen

Kolonel en Afghanistanveteraan Talitha Born heeft de liefde voor de luchtmacht niet van een vreemde. Haar oudoom Dick Born was Engelandvaarder en is erg belangrijk voor haar. Zangeres Floor Jansen zingt speciaal voor Talitha haar nieuwe lied: Storm. Veteraan Mitchel Martis was zestien toen hij zich aansloot bij Korps Mariniers. Maar toen overleed zijn moeder en stond hij er privé helemaal alleen voor. Het lied Kleine Jongen van Hazes is van grote betekenis voor Mitchel. Ammar Bozoglu zingt het lied speciaal voor Mitchel. Tot slot kwam veteraan Dennis van der Kraats beschadigd terug van zijn missies en moest met zijn gezin een manier vinden om daarmee om te gaan. Na de verdwijning van Anne Faber startte hij met zijn vrouw Mariska een nieuwe missie; het opsporen van vermiste mensen met zijn Veteranen Search Team. Voor veel veteranen is muziek tijdens en na de missie belangrijk, voor Dennis is dat de muziek van Racoon.

'Ode aan onze Veteranen', zondag 26 juni om 18.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.