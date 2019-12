Ode aan de soulmuziek in 'Het Uur van de Wolf'

Het idee in 2012 is duidelijk: Nederland telt geweldige soulzangeressen, maar het grote publiek ziet ze onvoldoende. Het is tijd deze 'Ladies of Soul' in de schijnwerpers te zetten.

Tjeerd Oosterhuis (muzikant/componist) creëert een platform voor Berget Lewis, Edsilia Rombley, Glennis Grace, Trijntje Oosterhuis en Candy Dulfer. Bij hun aftrap in de Ziggodome in 2014 trekken ze meteen twee keer een uitverkochte zaal.

Regisseur Marcel de Vré volgt in de documentaire Soulmates de vier Ladies Berget Lewis, Edsilia Rombley, Glennis Grace en Candy Dulfer (Trijntje richt zich inmiddels op soloprojecten) in de aanloop naar de nieuwe show van 2019. De Vré heeft unieke toegang tot de artiesten en biedt daarmee een exclusief kijkje achter de schermen.

Ladies of Soul blijkt synoniem aan topsport. De camera is aanwezig bij de veeleisende trainingen en repetities, toont de persoonlijke opofferingen, de spanningen en de oplaaiende emoties in de dagen voor de première. Maar er is ook veel humor, saamhorigheid, gedrevenheid, vriendschap en onderling respect. Soulmates is een ode aan soulmuziek en 'female power'.

Regie: Marcel de Vré

'Het Uur van de Wolf: Soulmates', maandag 23 december om 22.43 uur bij de NTR op NPO 2.