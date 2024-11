November biedt bijzonder aanbod van must-watch shows op Paramount-kanalen

De Paramount-kanalen Nickelodeon, Nick Jr., MTV, Comedy Central en Paramount Network zitten vol met geweldige shows in november.

Kijkers kunnen zich verheugen op een rijke mix van entertainment, variërend van plezier en avontuur tot drama en komedie, met favoriete programma's en personages.

Nickelodeon & Nick Jr.

November wordt een leuke, avontuurlijke en leerzame maand voor de jonge kijkers, met nieuwe seizoenen en afleveringen van 'Blaze en de Monsterwielen', 'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' (TTMNT) en 'Monster High'. De nieuwe, spannende afleveringen van TTMNT beginnen op zaterdag 9 november om 18.00 uur op Nickelodeon. TTMNT wordt geproduceerd door Nickelodeon Animation en Seth Rogens Point Grey Pictures. De serie volgt Leo, Raph, Donnie en Mikey terwijl ze in New York de strijd aangaan met nieuwe gevaren en samenwerken met vertrouwde bondgenoten.

De nieuwe avonturen van 'Monster High' beginnen op 11 november ook op Nickelodeon, van maandag t/m vrijdag, om 15.30 uur. Iedereens favoriete ‘Boo Crew’ ontmoet nieuwe fantastische vrienden, vijanden en families en gaat nog griezeligere uitdagingen aan in de spookachtige gangen van Monster High.

Op maandag, 25 november begint het nieuwe seizoen van 'Blaze en de Monsterwielen' op Nick Jr. om 15.25 uur in Nederland en om 16.40 uur in België. De afleveringen worden uitgezonden op schooldagen. 'Blaze en de Monsterwielen' volgt de geanimeerde avonturen van Blaze, de leukste monstertruck ter wereld en zijn beste vriend en bestuurder, AJ, terwijl ze door de spannende wereld van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde racen!

MTV

November is de maand van de European Music Awards (EMA’s) op MTV, die dit jaar in Manchester, VK, worden gehouden. Het wereldwijde fenomeen wordt live uitgezonden in meer dan 150 landen. In Nederland en België kunnen de kijkers de MTV EMA’s 2024 bekijken op MTV, Comedy Central en Paramount Network op zondag 10 november vanaf 21.00 uur. Dit jaar nemen Claude, Jonna Fraser, Mr. Belt & Wezol, Roxy Dekker en Son Mieux het tegen elkaar op in de categorie 'Best Dutch Act'. Nog tot middernacht 6 november kunnen fans stemmen op hun favoriete artiesten op mtvema.com.

Hitmaker Rita Ora is voor de derde keer de host van de show, waar Taylor Swift aan kop met 7 nominaties staat onder andere in de categorieën 'Best Song', 'Best Video' en 'Best Artist'.

De Pet Shop Boys krijgen de allereerste 'MTV EMA Pop Pioneers Award' en hiphoplegenda Busta Rhymes ontvangt de 'Global Icon Award'. Busta gaat ook optreden naast Le Sserafim, Peso Pluma, Tyla, Benson Boone, Raye, Shawn Mendes, Teddy Swims en The Warning.

GRAMMY Award-winnaar en icoon LL COOL J, het moeder-en-dochter-duo Neneh Cherry en Mabel, Aaron Taylor-Johnson, Gavin Rossdale, Jodie Turner-Smith en Lucien Laviscount reiken awards uit.

De herhaling van de EMA's kijk je op MTV op:

Maandag 11 november om 10.50, 15.15, 19.20 en 23.55 uur

Dinsdag 12 november om 07.00 uur

Zaterdag 16 november om 09.00 uur

Zondag 17 november om 07.30 uur

Comedy Central

Maak je klaar voor de tv-première van de grappige film 'Puss in Boots: The Last Wish' op zaterdag 2 november om 20.30 uur op Comedy Central. In deze klassieker, met de stem van Antonio Banderas, staat Puss voor zijn grootste uitdaging tot nu toe terwijl hij op zoek gaat naar de mythische laatste wens om zijn verloren negen levens terug te krijgen. Het is een film vol humor, emotie en verbluffende animatie.

De bekroonde talkshow 'The Graham Norton Show' gaat verder met zijn 32e seizoen, elke maandag om 21.00 uur. Verwacht hilarische gesprekken, exclusieve celebrity-interviews en onvergetelijke muzikale optredens. Vanaf 2 november wordt 'The Graham Norton Show' ook uitgezonden op Paramount Network elke zaterdag om 19.00 uur.

Paramount Network

Zoals gebruikelijk brengt Paramount Network het beste van Hollywood bij je thuis, elke dag om 20.00 uur. Hoogtepunten in november zijn de tv-première van 'Nope' op 8 november en de week van de geliefde reeks van 'Twilight' films in the Twilight Movie Week van 25 t/m 29 november.

Op vrijdag 8 november zendt Paramount de tv-première van de nieuwe Jordan Peele film 'Nope' uit, met op woensdag en donderdag zijn andere twee succesvolle films 'Get Out' en 'Us'. In 'Nope', een film uit 2022, zijn de bewoners van een eenzame vallei in het binnenland van Californië getuige van een griezelige en huiveringwekkende gebeurtenis.

De geliefde en zeer succesvolle 'Twilight'-serie is gebaseerd op vier fantasy-romans, twee begeleidende boeken en een novelle geschreven door de Amerikaanse auteur Stephenie Meyer. De serie volgt de latere tienerjaren van Bella Swan, een meisje dat verhuist naar Forks, Washington, vanuit Phoenix, Arizona en verliefd wordt op Edward Cullen, een 104-jarige vampier. De Twilight Movie Week begint met Twilight op maandag 25 november. Op dinsdag volgt 'The Twilight Saga: New Moon', op woensdag 'The Twilight Saga: Eclipse', op donderdag 'The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1' en tenslotte op vrijdag, 29 november, 'The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2'.