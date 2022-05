Non-binair trans persoon met kinderwens in '3Doc: Ryan is zwanger'

Als je Ryan en David -allebei met volle baard- op straat tegenkomt zou je niet denken dat zij samen een biologisch kindje kunnen krijgen. En toch gaat die kinderwens wat hen betreft wl in vervulling.

Ryan (die/diens) is non-binair trans persoon en wil zwanger worden van diens partner David (hij/hem). Gedurende hun reis lopen ze tegen de mogelijkheden en beperkingen van allerlei systemen op. Zo kan Ryan bijvoorbeeld geen zwangerschapsverlof krijgen omdat die op diens werk staat geregistreerd als ‘M’, als man dus, terwijl die als ouder wel degelijk het kindje in de buik draagt. Wat als zwangerschapsverlof geen vanzelfsprekendheid is? Of je je als trans persoon continu moet verantwoorden voor je kinderwens? Wat komt Ryan tegen als die niet als moeder geregistreerd wil worden? Strijdbaar trotseren Ryan en David samen alle hobbels op de weg naar het ouderschap. Een avontuur dat aanzet tot nadenken over hoe modern en inclusief onze samenleving eigenlijk is.

De documentaire van regisseur Özgür Canel toont de kwetsbaarheid van een uitzonderlijke zwangerschap. Ryan ging jaren geleden al in transitie en diens lichaam veranderde naar diens wensen. Ondanks de hormonen bleef een zwangerschap mogelijk. Ook David had in zijn leven niet verwacht een eigen kindje op de wereld te kunnen zetten totdat Ryan in zijn leven kwam en die droom toch opeens mogelijk werd. De BNNVARA ‘3Doc: Ryan is Zwanger’ vertelt een bijzonder verhaal over de (on)mogelijkheden van onze inclusieve samenleving waar buiten de lijntjes weliswaar meer ruimte is, maar waar ook nog steeds veel onbegrip leeft.

‘3Doc: Ryan is Zwanger’ is een productie van BNNVARA.

‘3Doc: Ryan is zwanger’, donderdag 26 mei om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.