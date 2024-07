Noel Fielding en Alison Hammond presenteren nieuw seizoen van 'The Great British Bake Off'

Foto: © Omroep MAX 2020

De beroemde tent staat weer fier overeind in Welford Park en dat kan maar één ding betekenen: 'The Great British Bake Off' is terug!

Het presentatieduo bestaat dit keer uit Noel Fielding en Alison Hammond, zij loodsen de nieuwste lichting bakkers door de dertig opdrachten die juryleden Paul Hollywood en Prue Leith voor ze hebben bedacht. Vanaf zondag 14 juli om 18.50 uur bij MAX op NPO 1.

Traditiegetrouw begint 'The Great British Bake Off' met Taartweek. Voor de signatuuropdracht moeten de bakkers een taart van biscuitdeeg met verticale lagen maken. En voor de technische opdracht liggen de ingrediënten voor de bekende chocoladetaart klaar. Paul wil dat ze de 'Great British Bake Off'-chocoladetaart maken, de taart met de beroemde ontbrekende framboos. Bij het spektakelstuk kunnen de bakkers hun bouwkundige vaardigheden laten zien: een taart van biscuitdeeg waarin dieren een hoofdrol spelen. Twaalf bakkers, drie opdrachten. Wie wordt de eerst sterbakker en wie moet als eerste de tent verlaten? 'The Great British Bake Off', vanaf zondag 14 juli om 18.50 uur bij MAX op NPO 1.