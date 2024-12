Nieuwjaarsdocumentaire 'The Earring & ik' op NPO 2

Als Nederlands grootste rockband, Golden Earring, in 2021 plotseling ophoudt te bestaan, zijn hun talloze fans in shock. Gitarist George Kooymans lijdt al een tijd aan de ongeneeslijke ziekte ALS en daarom is een afscheidsconcert geven niet meer mogelijk.

Maar de Earring-fans laten het er niet bij zitten.

Onder aanvoering van journalist Yaël Vinckx wordt er een groots afscheid in Rotterdam Ahoy georganiseerd, waar bijna duizend amateurmuzikanten samen een muzikale ode brengen aan hun helden. Jong en oud doet auditie om mee te mogen spelen bij dit fanconcert. In de documentaire 'De Earring & ik', te zien op woensdag 1 januari om 20.25 uur op NPO 2 in Het Uur van de Wolf (NTR), bundelen Yaël Vinckx en regisseur Joris Postema hun krachten om de bijzondere verhalen van een aantal fans te tonen. Gewone Nederlanders voor wie de muziek van ‘de Earring’ de soundtrack van hun leven is.

Fans van het eerste uur

Zoals Herbert, een fanatieke bassist die opgroeit in dezelfde buurt als Barry Hay en een bijzondere band heeft met zowel de Earring als ALS. Hoewel hij zelf meerdere familieleden heeft verloren aan de ziekte wil hij zich niet laten testen. ‘Ik wil vrij kunnen leven en genieten van mijn kind.’ Ook zijn er de verhalen van de zussen Winy en Yvonne, bij wie de bandleden vroeger over de vloer kwamen omdat hun ouders een kleine feestzaal bestierden, waar de band repeteerde in hun begindagen. Ze voelen zich sterk verbonden met de Earring, zitten boordevol herinneringen en plagen elkaar nog steeds met het feit dat Yvonne een rolletje kreeg in de videoclip van When the Lady Smiles, terwijl Winy de catering moest doen.

Eerbetoon

Allemaal maken ze zich op voor het eenmalige fanconcert in Ahoy. Er wordt zwoegend gerepeteerd, want met bijna duizend mensen Radar Love en Twilight zone spelen is nog niet eenvoudig. Met kippenvel komen de muzikanten binnendruppelen in de enorme hal van Ahoy om met zijn allen het eerbetoon te brengen. De unieke ervaring van het samen uitvoeren van de Earring-hits geeft ze groot plezier en troost.

Met De Earring & ik maakt regisseur Joris Postema (Basmannen, Be The Fool, Stop Filming Us) een ontroerende film over de liefde voor de Earring en de verbindende kracht van muziek.

Regisseur: Joris Postema

Producent: DOXY

'Het Uur van de Wolf: De Earring & ik', woensdag 1 januari te zien om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.