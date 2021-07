Nieuwe zomerserie bij KRO-NCRV: 'De Verwondering Zomerdromers'

Deze zomer komt KRO-NCRV's 'De Verwondering' met een verfrissende zomerserie: 'De Verwondering Zomerdromers'. Presentatrice Annemiek Schrijver kruipt bij zeven inspirerende jongeren op bed om hun 'zomerdroom' te weten te komen.

Deze dromen zijn uit hun eigen leven gegrepen en hebben één ding gemeen: ze maken onze samenleving een beetje mooier.

Presentatrice Annemiek Schrijver gaat met zeven jongeren in gesprek over hun dromen, ambities en de grenzen waar ze in hun jonge leven tegenaan lopen. Dat resulteert in zes korte afleveringen die inspireren, herkenbaar zijn én ontroeren.

Zo vertellen de zusjes Sofia en Najoua Sabbar hoe het is om tien jaar lang als ongedocumenteerde in een kelderbox te leven, journalist Lisanne van Sadelhoff geeft je een inkijkje in haar rouwproces na de dood van haar moeder, klimaatactivist Rozemarijn van ’t Einde vertelt hoe woede een waardevolle motor voor haar is, theatermaker Mart van Berckel vertelt hoe hij hoopt ooit in een wereld te leven waarin we minder verwachtingen hebben van elkaar, Wing Yan Man vertelt over de burn-out die ze kreeg nadat ze niet aan de verwachtingen van haar Chinese cultuur én haar generatie kon voldoen en spoken-word artiest Amara van der Elst vertelt hoe ze met haar kunst mensen hoopt te verbinden.

Met deze zes openhartige gesprekken hoopt 'De Verwondering Zomerdromers' je te inspireren om je eigen zomerdroom te formuleren én na te jagen. Want in een samenleving die maar door raast en waar de focus vooral ligt op presteren, kunnen er nooit genoeg 'Zomerdromers' zijn.

Annemiek Schrijver: 'We horen nu veel in de media dat jongeren onder grote druk staan, maar onze 'Zomerdromers' laten ons zien hoe verrassend veerkrachtig en authentiek ze zijn.'

'De Verwondering Zomerdromers' is vanaf zaterdag 10 juli elke week te zien om 16.07 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 en vanaf maandag 12 juli elke week om 17.00 uur op het KRO-NCRV YouTube-kanaal.