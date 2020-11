Nieuwe taxaties woensdag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit diverse musea getaxeerd. Vanuit het Belvedère Heerenveen taxeert Martijn Akkerman een broche.

De platina broche met briljant geslepen diamanten, heeft de vorm van een klein nonchalant gevouwen vrouwen pochette, dat uit de borstzak van een jasje werd gedragen. Daar moest deze broche dan ook werkelijk gedragen worden. Het juweel is speciaal gemaakt passend bij de nieuwste kledingstijl eind jaren veertig, waarin de wijde rok met smalle taille en een klein getailleerd jasje populair waren, naar een beroemd ontwerp van Christian Dior. Men noemt zo een dergelijke broche een 'draperie'.

Willem de Winter taxeert vanuit Aviodrome Lelystad een jagers schilderij van Piet van der Hem. Er zit vaak humor in het werk van Piet van der Hem, dat zie je ook in dit schilderij. Het is bijna een spotprent, een karikatuur van de jacht. We zien een man met jachtgeweer, de welgestelde jager, vergezeld door de drijver met zijn jachthond. De blik van de drijver spreekt boekdelen….meneer heeft weer eens gemist met zijn schot!

Vanuit Rijksmuseum Twenthe taxeert Bas Hesselink twee natuurboeken. De eigenaar is apotheker en komt uit een familie van apothekers. Zo lang hij zich kan herinneren is dit boek in de familie. Hij denkt dat dit boek misschien wel door zijn voorvaderen uit professioneel oogpunt gekocht is, maar hijzelf doet er niets meer mee.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 11 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.