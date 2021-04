Nieuwe spectaculaire ontknoping in 'Deze Quiz Is Voor Jou'

De succesvolle zondagavondshow 'Deze Quiz Is Voor Jou' is terug, en in het tweede seizoen komt Linda letterlijk de huiskamer binnen! In elke aflevering proberen twee duo's van BN'ers zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen voor iemand die dit heel goed kan gebruiken.

In het eerste seizoen zat die persoon nietsvermoedend in het publiek. Nu is hij of zij bij een vriend of familielid thuis, als plots de televisie aanspringt - en Linda de Mol die enorme verrassing de huiskamer inbrengt!

De aangever - een familielid, vriend(in) of collega - van de hoofdpersoon zit in het complot. Op de dag van de opname, wordt het huis van de aangever volgehangen met verborgen camera’s. De aangever krijgt die dag de hoofdpersoon op bezoek en die heeft géén idee dat er op dat moment in de studio bekende kandidaten in verschillende vragenrondes een bedrag voor hem of haar bij elkaar aan het spelen zijn. Met dus maar één doel…

Linda: 'Na de finale verschijn ik dus totaal onverwachts op het televisiescherm en overval ik de hoofdpersoon. De emoties lopen behoorlijk op, kan ik je verzekeren! Ik geniet enorm van de competitie en de lol onderling tijdens deze kennisquiz, die dit seizoen wat nieuwe spelelementen heeft. Mijn collega’s storten zich vol passie op de vragen om zoveel mogelijk geld in de wacht te slepen voor de hoofdpersoon, die door ziekte, faillissement of andere pech in het leven, het geld zó hard nodig heeft.'

De kijkers kunnen, net als vorig seizoen, thuis via de gratis app meespelen met de quiz. Ze maken daarbij kans op mooie geldprijzen.

'Deze Quiz Is Voor Jou' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Deze Quiz Is Voor Jou', vanaf maandag 11 april wekelijks om 20.00 uur op SBS6 en op KIJK.nl.