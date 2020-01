Nieuwe serie 'Extinct or Alive' op Discovery

Volgens de World Conservation Union (IUCN) zijn er de afgelopen vijf eeuwen al meer dan 750 diersoorten uitgestorven. Maar zijn alle dieren wel echt uitgestorven?

Wildlife bioloog Forrest Gallante heeft verhalen gehoord dat bijvoorbeeld de Taiwanese nevelpanter nog zou bestaan. Er zouden zelfs sporen zijn gevonden.

In de nieuwe serie 'Extinct of Alive' gaat Gallante op zoek naar deze en andere officieel uitgestorven dieren, waarvan het vermoeden bestaat dat er nog levende exemplaren bestaan. Zoals de witte wolf van Newfoundland die al sinds 1930 lijkt uitgestorven, de zwarte panter van Florida en de reuzenalk die al bijna twee eeuwen niet meer gezien is.

Gallante reist af de wereld rond om te kijken of ze echt zijn uitgestorven of dat er wellicht nog hoop is dat ze aan hun definitieve ondergang ontsnapt zijn. Een indrukwekkende zoektocht met wellicht verrassende resultaten.'

'Extinct or Alive'vanaf zaterdag 1 februari om 13.30 uur op Discovery.