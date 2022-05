Nieuwe seizoen 'Obese' begint woensdag bij RTL5

Vanaf woensdag 1 juni is het nieuwe seizoen van 'Obese' te zien bij RTL 5. Negen deelnemers met obesitas gaan in acht afleveringen de keiharde strijd tegen de kilo's aan.

Zij worden een langere periode gevolgd met als doel hun leven eer op gang te krijgen en natuurlijk de nodige kilo’s te verliezen.

In 'Obese' helpt presentatrice Miljuschka Witzenhausen mensen met overgewicht aan een gezond leven. Na een uitgebreide selectie zijn er 9 kandidaten overgebleven. Ieder met zijn of haar eigen problemen en redenen voor het overgewicht. Wat ze gemeen hebben is dat het nu tijd is om aan hun gezondheid te werken, anders is het te laat. In 8 maanden helpen de deskundigen van Obese de kandidaten op alle vlakken die nodig zijn om een gezond leven te krijgen. Psycholoog Hilde ondersteunt de kandidaten mentaal, diëtiste Caroline geeft voedingstips en hoofdtrainer Roberto stelt de gepersonaliseerde sportschema’s samen. Ook krijgen alle kandidaten een eigen personal trainer toegewezen.

Aflevering 1

Iris is 30 jaar en walgt van haar lichaam. Ze voelt zich bejaard en wil zich weer als haar 30-jarige zelf voelen. Iris doet er alles aan om een gezonde levensstijl en een beter zelfbeeld te krijgen. Het team van Obese helpt daarbij. Iris ondergaat een metamorfose, niet alleen fysiek, maar ook mentaal wordt ze een ander persoon.

'Obese' is een productie van Warner Bros. International TV Production Nederland en is vanaf woensdag 1 juni wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.