Nieuwe reistips zondag in '3 Op Reis'

© BNNVARA

Maurice reist verder door Chileens Patagonië over de Carretera Austral, een 1200 kilometer lange weg die dwars door deze wildernis loopt.

Deze week komt hij aan bij een fenomenaal natuurverschijnsel: de marmeren grotten. Nienke is dichtbij huis in de Biesbosch. Ze gaat op zoek naar de bever en slaapt op een bijzondere plek op het water. Chris maakt een roadtrip door Colombia, door een deel dat niet lang geleden nog gesloten was voor reizigers. Hier maakte terreurorganisatie FARC decennialang de dienst uit. Maar sinds er in 2016 een vredesakkoord is getekend, openden ook de deuren naar dit gebied dat decennialang verborgen bleef voor de rest van de wereld. Hij eindigt zijn reis in de Colombiaanse cowboystad La Macarena.

'3 Op Reis', zondag 12 april om 19.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.