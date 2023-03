Nieuwe reeks 'Van Vader naar Moeder': ritjes op bijzondere dagen

Hoe voelt het als je ouders niet meer samen zijn? Je steeds je koffer moet inpakken en heen en weer reist tussen 2 huizen? In een nieuwe reeks van het NTR-kinderprogramma 'Van Vader naar Moeder' gaat Tatum Dagelet weer op pad met kinderen van gescheiden ouders.

Elke aflevering rijdt ze een kind van de ene ouder naar de andere, en praat ze met hen over hoe het is als je ouders gescheiden zijn. Dit seizoen is net even anders dan de vorige reeksen. De kinderen worden namelijk opgehaald op een voor hen hele bijzondere dag zoals Valentijnsdag, Halloween en Oudjaarsavond.

Tatum: 'Als kind van gescheiden ouders vond ik het vroeger maar ingewikkeld, de ‘bijzondere’ dagen. Bij welke ouder vier je eerste kerstdag? Hoe gaat het met verjaardagen als ouders niet door één deur gaan? En kan ik mama wel zo lang missen als ik voor het eerst alleen met papa op vakantie ga? In dit seizoen rijd ik kinderen met gescheiden ouders op een voor hen bijzondere dag heen en weer. Hoe gaat dat bij hun thuis?'

Over 'Van Vader naar Moeder'

'Van Vader naar Moeder' is gemaakt naar een idee van Tatum zelf. Als kind van gescheiden ouders weet ze wat voor impact een scheiding kan hebben op een kind. Met het programma wil ze dit onderwerp meer bespreekbaar maken door de kinderen zelf aan het woord te laten.

In het programma zie je hoe Tatum op de ‘grote wisseldag’ (van vader naar moeder, of omgekeerd) samen met het kind zijn/haar tas inpakt en gedag zegt tegen de ene ouder en gezinsleden in het huis. Dan stappen ze in de auto, waar Tatum onderweg naar de andere ouder het kind de kans geeft vrijuit te praten over zijn/haar leven. Seizoen 1 van Van Vader naar Moeder was genomineerd voor een Rose d’Or in de categorie Children and Youth en de serie won de ‘Special Achievement Prize’ tijdens de Prix Jeunesse 2020.

Producent: Skyhigh TV

'Van Vader naar Moeder', vanaf zondag 19 maart om 18.45 uur bij de NTR op Zapp.